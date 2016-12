31 agosto 2015 Peugeot 203 del 1955, che presenza! Una prova originale per Tgcom24

Questa settimana Tgcom24 vi propone anche una prova sui generis: quella della Peugeot 203. Un modello storico del 1955, perfettamente funzionante e conservato nella Galerie Peugeot, col quale abbiamo girato con unʼaura principesca intorno alle colline di San Gimignano e in particolare lungo la strada provinciale del Cornocchio. La 203 ha un ruolo importante nella storia della Casa francese, perché fu progettata in gran segreto nel 1944 durante lʼoccupazione tedesca, per produrla poi dal 1948 al 1960 in quasi 700.000 unità.

Peugeot 203 del 1955, che presenza! 1 di 15 Tgcom24 Tgcom24 Peugeot 203 del 1955, che presenza! Questa settimana Tgcom24 vi propone una prova sui generis: quella della Peugeot 203. Un modello storico del 1955 2 di 15 Tgcom24 Tgcom24 Peugeot 203 del 1955, che presenza! Questa settimana Tgcom24 vi propone una prova sui generis: quella della Peugeot 203. Un modello storico del 1955 3 di 15 Tgcom24 Tgcom24 Peugeot 203 del 1955, che presenza! Questa settimana Tgcom24 vi propone una prova sui generis: quella della Peugeot 203. Un modello storico del 1955 4 di 15 Tgcom24 Tgcom24 Peugeot 203 del 1955, che presenza! Questa settimana Tgcom24 vi propone una prova sui generis: quella della Peugeot 203. Un modello storico del 1955 5 di 15 Tgcom24 Tgcom24 Peugeot 203 del 1955, che presenza! Questa settimana Tgcom24 vi propone una prova sui generis: quella della Peugeot 203. Un modello storico del 1955 6 di 15 Tgcom24 Tgcom24 Peugeot 203 del 1955, che presenza! Questa settimana Tgcom24 vi propone una prova sui generis: quella della Peugeot 203. Un modello storico del 1955 7 di 15 Tgcom24 Tgcom24 Peugeot 203 del 1955, che presenza! Questa settimana Tgcom24 vi propone una prova sui generis: quella della Peugeot 203. Un modello storico del 1955 8 di 15 Tgcom24 Tgcom24 Peugeot 203 del 1955, che presenza! Questa settimana Tgcom24 vi propone una prova sui generis: quella della Peugeot 203. Un modello storico del 1955 9 di 15 Tgcom24 Tgcom24 Peugeot 203 del 1955, che presenza! Questa settimana Tgcom24 vi propone una prova sui generis: quella della Peugeot 203. Un modello storico del 1955 10 di 15 Tgcom24 Tgcom24 Peugeot 203 del 1955, che presenza! Questa settimana Tgcom24 vi propone una prova sui generis: quella della Peugeot 203. Un modello storico del 1955 11 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Peugeot 203 del 1955, che presenza! Questa settimana Tgcom24 vi propone una prova sui generis: quella della Peugeot 203. Un modello storico del 1955 12 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Peugeot 203 del 1955, che presenza! Questa settimana Tgcom24 vi propone una prova sui generis: quella della Peugeot 203. Un modello storico del 1955 13 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Peugeot 203 del 1955, che presenza! Questa settimana Tgcom24 vi propone una prova sui generis: quella della Peugeot 203. Un modello storico del 1955 14 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Peugeot 203 del 1955, che presenza! Questa settimana Tgcom24 vi propone una prova sui generis: quella della Peugeot 203. Un modello storico del 1955 15 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Peugeot 203 del 1955, che presenza! Questa settimana Tgcom24 vi propone una prova sui generis: quella della Peugeot 203. Un modello storico del 1955 leggi dopo slideshow

Cʼè del gusto a guidare unʼauto così, un piacere di guida che diventa divertimento puro. Capiamo i tanti appassionati di auto dʼepoca che si danno appuntamento in posti spesso irraggiungibili, per il piacere di andarsene in giro con queste auto straordinarie. La nostra Peugeot 203 vola tra le dolci strade toscane con fluidità e la giusta potenza, prima vettura monoscocca della Casa e lʼunica ammortizzata coi suoi telescopici a molla sul retrotreno e idraulici davanti. Lʼauto è bellissima, più ancora è autorevole con la sua originale testa di leonessa in fondo al cofano, che Peugeot ha proposto soltanto su questo modello. Con motore anteriore a testata emisferica e trazione posteriore (lʼanteriore fu scartata perché giudicata troppo costosa), la 203 fu proposta in tante versioni e carrozzerie: berline e cabriolet, furgonette e camionette.