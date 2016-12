Opel nuova Zafira, trionfo del comfort

Comfort elevatissimo e grande sicurezza, una vettura da vivere con gli amici e la famiglia. È la nuova Opel Zafira , che Tgcom24 ha provato in anteprima sullʼesordio stradale, previsto in autunno, nella versione 2.0 CDTi da 170 CV , la più potente della gamma diesel. Il monovolume ha unʼeccellente tenuta di strada, merito del telaio con sospensioni attive.

Diciamo subito la qualità che più ci è piaciuta della nuova Zafira: la luminosità dellʼabitacolo e la grande flessibilità dei suoi interni . Opel ha completamente riscritto il concept degli interni, sia dal punto di vista del guidatore, che apprezzerà la nuova ergonomia del posto guida, che da quello dei passeggeri, con sette posti a sedere per adulti e la connessione a Internet . La nuova Zafira è una vera “lounge da viaggio”: silenziosa, sicura, ben piantata a terra. La principale novità sta nel sistema che permette ai passeggeri della seconda fila di attivare un meccanismo che trasforma lo schienale del sedile centrale in un ampio bracciolo, e al contempo sposta i due sedili esterni verso il centro, aumentando gli spazi per gambe e spalle. Viaggiare con nuova Zafira è rilassante , e un grazie va anche ai sedili sviluppati in collaborazione con lʼassociazione dei medici ortopedici tedeschi.

La tecnologia è avanzatissima e molto interessante si rivela il sistema che spegne automaticamente i fari durante le soste ai semafori, per risparmiare energia e non infastidire gli altri automobilisti. Inediti sono anche i fari anteriori a LED. A bordo cʼè un nuovo schermo touch da 7 pollici per il sistema dʼinfotainment, riposizionato più in basso e ciò ingentilisce il design della plancia. Ma soprattutto si integra coi sistemi operativi Apple CarPlay e Android Auto, per un abitacolo che è un potente hotspot wi-fi. Ottimo il vano bagagli, con 5 passeggeri a bordo la capacità è di ben 710 litri. Senza dimenticare il cassetto posteriore ‒ brevetto Opel ‒ che permette di trasportare le biciclette in assoluta sicurezza.