23 giugno 2015 Opel Karl, la city car intelligente Prezzo di lancio choc da 8.500 euro!

Aggiungere e al tempo stesso semplificare. La nuova Opel Karl arriva nella gamma di utilitarie del brand tedesco seguendo questa strategia. Opel produce la Adam nel segmento A e la Corsa in quello B, ma Karl è una via di mezzo tra le due, con una personalità distinta: è piccola e compatta come la Adam, meno trendy di questa ma più versatile con le sue 5 porte che Adam non ha; è una cittadina pratica e intelligente per lʼuso cittadino, come Corsa, ma mentre questa è declinata in decine di versioni e motorizzazioni, Karl si presenta con una gamma semplificata e un solo motore 3 cilindri 1.0 benzina che consuma pochissimo.

Opel Karl, la city car intelligente 1 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 2 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 3 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 4 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 5 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 6 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 7 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 8 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 9 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 10 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 11 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 12 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 13 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 14 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 15 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 16 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 17 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 18 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 19 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 20 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 21 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 22 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 23 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 24 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 25 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco 26 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Opel Karl, la city car intelligente Arriva sul mercato italiano Opel Karl, terza utilitaria del brand tedesco leggi dopo slideshow

Tgcom24 lʼha provata ad Amsterdam, città dove lʼauto ha davvero un ruolo minimalista. Opel Karl è innanzitutto una city car semplice, carina, piccola, le dimensioni sono addirittura inferiori a quelle di Adam (3,68 metri contro 3,75). Funzionale allʼuso cittadino e quotidiano, è facile da guidare e il motore mille è affidabile, efficiente e persino prestante più delle attese. Merito di una leggerezza che non la fa arrivare alla tonnellata di peso (938 kg), con il motore costruito interamente in alluminio. Le sorprese maggiori Karl le riserva allʼinterno: la city car Opel è in grado di accogliere 5 passeggeri. Certo se a sedere dietro ci sono due bambini è meglio, ma i progettisti tedeschi sono comunque riusciti a configurare un sedile posteriore per montarvi fino a tre seggiolini per bambini (solo due Isofix). La sensazione di spaziosità aumenta poi perché Karl è alta, e con i finestrini posteriori apribili il comfort è maggiore.

Quanto al look, Opel Karl segue canoni piuttosto classici. Non stupisce con linee aggressive né con particolari alla moda. È unʼauto da sfruttare per muoversi nel traffico, funzionale, con un ottimo bagagliaio, che supera i mille litri abbattendo la seconda fila. Tradizionale è sia la griglia frontale trapezoidale che la fiancata alta, mentre i cerchi standard sono da 14 pollici (ma opzionali ci sono persino da 16). Gradita sorpresa sono i sistemi di assistenza abbondanti a bordo della vettura, erede di Agila. Opel propone Karl in tre allestimenti e non rinuncia al suo più moderno background tecnologico, e così offre di serie 6 airbag, lʼavviso in caso di superamento involontario della carreggiata, la funzione cornering light integrata nei fendinebbia e lʼHill Holder per le partenze in salita. Di serie anche il sistema IntelliLink che dialoga con gli smartphone Apple e Android.