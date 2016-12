29 giugno 2016 09:20 Opel Karl, in arrivo il Gpl Prezzo lancio di 10.800 euro per la Karl Gpl Tech

Tagliare allʼosso i costi di carburante e dare una mano, seppur piccola, allʼambiente circostante. Aspettative alte quelle che promette la nuova Opel Karl GPL Tech, la variante a doppia alimentazione benzina/gpl dellʼutilitaria 5 porte Opel, che Tgcom24 ha provato questa settimana per le strade della capitale, nella versione Cosmo con cambio manuale a 5 marce.

A conti fatti, coi 5,7 litri di gas che servono per fare in media 100 km, la spesa carburante si dimezza, considerato che il prezzo alla pompa del gpl è poco più della metà della benzina. Non solo, ma con entrambi i serbatoi pieni, la city car tedesca è in grado di fare circa 1.000 km, inquinando meno delle pari categorie (93 g/km le emissioni di CO2) e riducendo fino allʼ80% le emissioni di ossido dʼazoto. E se qualcuno ripropone il vetusto argomento che tante pompe per il gpl non ci sono, giusto rispondergli a tono che in Italia ci sono 3.814 stazioni di servizio che erogano il gas di petrolio liquefatto e in tutta Europa sono circa 35 mila! Insomma, come direbbero a Roma, “se po fà”, la Opel Karl Gpl Tech è una scelta convincente.

Qualche tempo fa avevamo già provato Opel Karl nella versione 1.0 benzina, già di per sé efficiente quanto a consumi ed emissioni, e se ci serve unʼauto per la città senza fare tanti km lʼanno ‒ diciamo meno di 10.000 ‒ resta una valida alternativa. Se però osiamo di più e facciamo più km, allora la versione a gpl è lʼoccasione da sfruttare, in assenza peraltro del diesel in gamma. Lʼauto scorre pacata e silenziosa, assolve perfettamente la sua funzione di cittadina comoda per la mamma (o il papà) che va a prendere i figli a scuola e si affanna nelle mille faccende quotidiane. Gli stop and go sono continui e questo, come noto, aumenta i consumi medi, ma il gas aiuta a ridurre la spesa, mentre le misure compatte (3,68 metri) risolvono buona parte del problema soste e parcheggi.

Dentro la Karl è molto funzionale, per quanto essenziale, ed è spaziosa e tecnologica, visto che la nostra versione è equipaggiata con lʼApp che consente di collegare lo smartphone al display dellʼauto (sistema Intellink), dotazione tuttʼaltro che scontata nel segmento A. E per le funzioni aggiuntive cʼè anche la disponibilità del sistema Opel OnStar. La vettura è pragmatica e razionale, ha 5 porte e, nella categoria delle auto cittadine, Karl Gpl Tech va a completare una gamma Opel di tutto rispetto, che comprende la Adam a 3 porte e la più grande Corsa, anche questa con una variante a gpl che sta riscuotendo un buon successo in Italia.