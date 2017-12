28 novembre 2017 08:40 Opel Insignia guarda in alto con la Country Tourer Trazione integrale e nuovo cambio automatico

La nuova Opel Insigna Country Tourer è unʼauto per chi cerca lʼavventura, per chi ama esplorare, che fa una vita attiva e percorre più di 25 mila chilometri lʼanno, incurante di usarla tutti i giorni per andare in ufficio e nel weekend per lo sport e il tempo libero. Con la sua carrozzeria station wagon e lʼassetto più alto di 25 millimetri rispetto alla Insigna normale, è lʼanello mancante tra la classica familiare Opel (un must dagli anni 70 in poi) e i moderni crossover.

Tgcom24 è andata a Ginevra per provare lʼInsignia Country Tourer, il cui motore 2.0 diesel biturbo da 210 CV è interamente nuovo e si fa accompagnare dalla trazione 4x4 e dal cambio automatico a 8 rapporti. È la prima Opel a essere dotata di questo tipo di trasmissione, placida e precisa negli innesti anche in salita di marcia, come in scalata, molto confortevole. Non cʼè su questa versione lʼalternativa del cambio manuale. A disposizione anche un altro, più piccolo motore a gasolio, sempre due litri ma con 170 CV di potenza. Motori ben modulati su una carrozzeria grande sì, ma comunque leggera: la nuova Insignia pesa infatti 250 chili in meno della prima generazione del modello!

Unʼauto che si guida con tranquillità e sicurezza, nonostante lʼindole per lʼavventura. Scorre piacevole tra i passanti delle montagne svizzere, è agile, brillante e ha un ottimo handling grazie al controllo dinamico dellʼassetto. E poi consuma pure poco. Il sistema a quattro ruote motrici intelligente beneficia della funzione Torque Vectoring per ottimizzare le doti di trazione su ogni tipo di percorso. Un vero motivo dʼorgoglio in casa Opel è rappresentato poi dai fari anteriori IntelliLux a matrice di Led, che proiettano il fascio di luce in profondità fino a 400 metri e seguono con precisione millimetrica il raggio di curva percorsa.

Molto confortevole dentro, Insigna Country Tourer è spaziosissima e ha interni che guardano al lusso, basti pensare ai sedili che vantano la certificazione ergonomica tedesca contro il mal di schiena (AGR), e il guidatore può contare anche sulla funzione massaggio integrata nello schienale e sul supporto femorale per prevenire crampi e lenire la stanchezza della gamba. La consolle è orientata verso il guidatore, e questi può selezionare tra tre modalità di marcia: sport, normal e tour. Vera chicca è lʼappendiabito FlexConnect, che permette di estrarre un pratico reggi-giacca dal poggiatesta anteriore.