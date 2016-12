24 agosto 2015 Opel Corsa 1.0 turbo 115 CV Cosmo Versione top da 18 mila euro

Sono passati 50 anni dalla Kadett B e Opel non smette di ricordarci i successi di quellʼauto, che nessuno pensava avvicinabili. Poi arrivò la piccola Corsa e, dopo 32 anni e 3,5 milioni di unità vendute, ecco che la sua carica sportiva emerge sempre più. Lʼultima generazione è arrivata 6 mesi fa e Tgcom24 lʼha provata nella versione top di gamma a benzina, con motore 1.0 turbo da 115 CV e a 5 porte nellʼallestimento Cosmo.

Diciamo subito che è una versione un poʼ "troppo" per unʼutilitaria, seppur cresciuta negli anni fino ai 4 metri e due cm attuali. E non per i contenuti ‒ elevati ‒ e le finiture curate, ma perché 115 CV di potenza sono poco sfruttabili in questa categoria, e abbisognano di soluzioni come i tre cilindri e lo Start&Stop di serie per ridurre i consumi e consentire alla Corsa Cosmo di rispettare lo standard Euro 6. Dotata di un nuovo cambio manuale a 6 marce, questa versione top di gamma si rivela vivace e dinamica su strada. Ha però lʼassetto basso proprio di ogni Corsa e sente le buche e le sconnessioni come non dovrebbe unʼauto concepita per la marcia urbana. Opel ha messo mano alle sospensioni, tarate in senso sportivo per limitarne il rollio, e ha montato gomme larghe da 16 pollici (e 17" opzionali) che migliorano la tenuta e la stabilità alle alte velocità.

In effetti la sensazione è questa Corsa turbo vada meglio fuori città e in autostrada che non in città. Lo sterzo è davvero leggero, sembra sfuggente tra le mani e sensibile ai piccoli angoli di rotazione, ma invece è preciso e diretto negli innesti in curva, dove entra con grande stabilità e può contare sullʼESP. Certo bisogna abituarsi un poʼ a questo sterzo, come anche alla frenata, che ha bisogno di decisione per raggiungere la miglior efficacia. Non dimentichiamo che questa è unʼauto da 200 allʼora e la domanda allora è: ma unʼutilitaria non servirebbe a qualcosʼaltro? Anche perché nella gamma della tedeschina cʼè pure la OPC coi suoi 200 e passa cavalli, e qui lʼasticella della sportività si alza parecchio.

Degli interni, la prima cosa che risalta è lʼottima posizione di guida e la seduta confortevole cui Opel Corsa ci ha abituati negli anni. Il cruscotto ha unʼergonomia razionale, con lʼeccezione dei comandi del clima bizona (di serie!) messi troppo in basso. I poggiatesta anteriori attivi sono standard. Manca un piano di appoggio sul cruscotto dalla parte del passeggero anteriore, e la cosa sa di scomodità per chi è abituato a svuotare le tasche prima di mettersi alla guida. Sono invece funzionali la presa da 12V e quelle Usb-Aux nel pozzetto davanti al cambio. Lo schermo touch da 7 pollici è un optional necessario, perché lʼauto accoglie il sistema dʼinfotainment che integra Apple e Android. Discorso ambiguo per i posti posteriori: cʼè sì spazio e le pratiche tasche nelle portiere, ma mancano gli alzacristalli elettrici e questo proprio non ci piace!