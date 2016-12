Opel Adam S, la city car è glamour

Minuta, aggressiva, senza timori reverenziali verso auto dal look sportivo ma, spesso, con una cavalleria non allʼaltezza. La nuova Opel Adam S è in effetti unʼutilitaria solo per chi non sa fare a meno di grossolane e rigide gabbie mentali, perché i 150 CV che battono sotto il cofano della piccola due porte tedesca (è lunga 3,70 metri!) dimostrano che performance e grinta non sono prerogativa di coupé slanciate quattro metri e mezzo.

E non è tutto qui, perché la Opel Adam S non è solo una sportiva, ma anche unʼelegante e glamorous city car nella versione bicolore grigio-rossa che Tgcom24 ha provato questa settimana, con cerchi in lega da 18 pollici, pinze dei freni rosse, retrovisori carbon look e lʼaerodinamico spoiler posteriore. Insomma, Opel Adam S è un vezzo! Una sorta di gioiellino con cui stupire gli amici in una serata speciale o andare per shopping in centro e lasciarsi ammirare dalle signore che non pensavano ci fosse in giro una concorrente della MINI. Non è soltanto un fatto di look, perché anche entrando nellʼabitacolo si scoprono le stesse sensazioni. La Adam S non si smentisce, ha i sedili sportivi avvolgenti griffati Recaro, il volante bicolore sportivo con inserti in pelle rossa, come anche su freno a mano e pomello del cambio, la pedaliera sportiva, i tappetini in velluto.