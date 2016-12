Nuovo Nissan X-Trail, best in class

08:00 - Guardarlo da fuori, entrandoci dentro e guidarlo, tutto dà la sensazione che il nuovo Nissan X-Trail sia un Suv di alta gamma. La qualità è tanta, le dimensioni sono generose e i contenuti il massimo. Quando poi si dà uno sguardo al listino prezzi, con quei 27.500 euro che in promozione lancio scendono a 26.000, allora cʼè una stonatura, come se qualcosa non quadrasse. Riguardiamo bene il tutto ‒ plastiche, dotazioni, rifiniture ‒ tra i sorrisi dei vertici Nissan, ma il trucco se cʼè non si vede. Il fatto è che la seconda generazione di X-Trail è un Suv bellissimo e col miglior rapporto qualità/prezzo della categoria.

Cose che non vanno ci sono, è bene dirlo subito. Più che difetti sono conseguenze naturali delle scelte fatte da Nissan: a listino è disponibile una sola motorizzazione, 1.6 turbodiesel 130 CV, ed è chiaro che altri motori più possenti costerebbero di più; la trazione 4x4 fa salire il prezzo di quasi 4.000 euro; il cambio automatico XTronic è un accessorio caro (1.700 euro) e disponibile soltanto sulle versioni a trazione anteriore. Ma chi si accontenta di un crossover cittadino di media cilindrata e trazione 4x2, versatile e disponibile anche a 7 posti, ha nel nuovo X-Trail il suo veicolo ideale. Ma per la terza fila e i due posti in più occorre aggiungere altri 1.400 euro. Con i normali 5 posti, il vano bagagli offre spazi importanti: 430 litri di capacità. Che salgono a 1.500 abbattendo la seconda fila di sedili.

Lʼaspetto più evidente, mettendo a confronto il vecchio e nuovo X-Trail, è la rivoluzione del design. La seconda generazione è tutta nuova, non cʼè un solo elemento di stile che richiama il precedente X-Trail. Lungo 4,64 metri e largo 1,82, molto alto (quasi 1,7 metri), il crossover abbandona le linee squadrate e spigolose del vecchio modello per accogliere una silhouette più dolce e dinamica, tipica degli altri Suv Nissan (Juke, Qashqai, Murano). Molto curato è il disegno dei fari anteriori con le luci diurne a LED, e delle luci posteriori a forma di boomerang. Gli interni svelano un look hi-tech di grande appeal, la plancia ha unʼergonomia perfetta e la strumentazione è davvero premium. Molto comodo è il sedile guida, in morbida pelle e imbottita a dovere, mentre gli spazi sono sfruttati al meglio: il sedile posteriore è scorrevole e reclinabile ed è collocato più in alto della prima fila (effetto teatro).

Su strada appare chiaro che il 130 CV diesel non è un fulmine. Nissan ha privilegiato il discorso efficienza a scapito delle prestazioni, e così si spiegano i quasi 11 secondi per accelerare da 0 a 100 e i 188 km/h di velocità massima. Ma il vantaggio sta nei meno di 5 litri di gasolio per fare 100 km e nelle emissioni di CO2 inferiori ai 130 g/km. Certo stiamo parlando della versione con trazione anteriore e cambio manuale a 6 marce, perché le versioni 4x4 sono ancora più lente e consumano un poʼ in più. Va detto però che il motore 1.6 consuma il 18% in meno del precedente due litri diesel. Potente ma un poʼ lunga la frenata, così e così la ripresa.

Nuovo Nissan X-Trail è offerto in 4 versioni: Visia, Acenta, Acenta Premium e Tekna. Il valore aggiunto sta nellʼampia dotazione di sicurezza, che include le telecamere del sistema “Around View Monitor”, la frenata automatica a bassa velocità, il rilevatore di stanchezza del guidatore, lʼavviso del cambio di corsia involontario, l’Intelligent Parking Assistant. Il consiglio è però di vedere i prezzi dei singoli accessori, se non sono di serie, e se magari convengono pacchetti completi. La forbice di prezzi di Nissan X-Trail va da 27.500 a 37.700 euro, la garanzia standard della Casa è di 3 anni o 100.000 km.

