Nuovo Citroen Berlingo, il ludospace

Quando nacque nel 1996, Citroen Berlingo stravolse il segmento delle furgonette . Addio C15 e la 2CV Azu, nasceva lʼepoca delle multispazio , campioni di versatilità che sapevano assolvere a più funzioni, per lʼuso commerciale ma anche per quello familiare. Oggi a distanza di 20 anni, in Citroen non parlano più di multispazio a proposito del nuovo Berlingo, preferiscono il termine " ludospace " e rende molto bene lʼidea. Tgcom24 ha provato il nuovo Berlingo nella versione top di gamma BlueHDI 120 CV Feel , con Start&Stop e per la prima volta il cambio manuale a 6 marce.

La funzionalità resta il valore portante. Berlingo è dedicato alle famiglie o a chi ha un hobby, a chi ha lʼesigenza di caricare ciò che gli serve e quindi anche ai giovani per il tempo libero e per stare con gli amici. È difficile trovare tanta spaziosità in una vettura di 4,38 metri, con 5 poltroncine singole e la seconda fila di sedili estraibile per modulare lo spazio e arrivare fino a 7 posti su tre file. Lʼampio abitacolo conferisce spazi notevoli per le ginocchia dei passeggeri posteriori. Lʼauto è comoda e conviviale e non trascura la capacità del bagagliaio: 675 litri con 5 passeggeri a bordo, addirittura 3.000 se si tolgono i sedili della seconda fila. Berlingo è un veicolo polivalente, facile da vivere, intelligente con soluzioni come il Modutop sotto il tetto, che permette di sfruttare al meglio gli spazi interni. Senza dimenticare la console centrale amovibile.