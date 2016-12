Nuova Peugeot 2008, pollice su!

Peugeot ci ha preparato sulla spiaggia di Valencia un piccolo percorso sabbioso per mettere alla prova la nuova 2008 con questo sistema di trazione ottimizzata . Il Grip Control non è un sistema a quattro ruote motrici, ma fornisce il miglior aiuto possibile nelle condizioni di scarsa aderenza, e sulla sabbia (ma vale anche per fango, neve) il suo inserimento si vede, nel senso che si percepisce bene la miglior forza di trazione del sistema attivato e il grande vantaggio in termini di dinamica di marcia e sicurezza. Il Grip Control comprende 5 modalità di marcia .

Sul discorso interni davvero nulla da ridire. La 2008 è il crossover piccolo di casa Peugeot, un veicolo che spazia tra i segmenti B e C, ma per spaziosità, ergonomia e comfort appartiene a tutti gli effetti al segmento superiore. Il bagagliaio è ampio e capace, con 410 litri di portata e una soglia di carico di soli 60 cm che facilita le operazioni. Sul design invece il lavoro è stato minimo, nel senso che le rifiniture si sono concentrate sul frontale per dare più personalità alla calandra, ai gruppi ottici e al paraurti che ora presenta inserti offroad color grigio alluminio. Esordio per due nuove tinte metallizzate Emmerald Crystal e Rosso Ultimate, ma la novità è il nuovo allestimento GT Line, che si distingue per il design più sportivo di esterni e interni.