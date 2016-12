8 dicembre 2015 Nuova Lexus RX, qualità smisurata Il grande Suv arriva a gennaio

Non si poteva indovinare giornata migliore che quella di apertura di COP21, il forum mondiale di Parigi sullʼambiente, per la presentazione di questa nuova Lexus RX, il cui must è chiaramente la sua propulsione ibrida atta a ridurre le emissioni inquinanti. Tgcom24 ha avuto modo di provare il nuovo SUV ‒ il modello Lexus più venduto al mondo con 2,2 milioni di unità ‒ sulle strade intorno a Lisbona.

Esternamente la nuova Lexus RX si presenta molto aggressiva, i designer nipponici hanno voluto sedurre con linee che sembrano tagliate da una katana, la mitica spada dei samurai. È molto bella e curata nei dettagli, con delle tonalità di colore della carrozzeria veramente particolari (molto bello il Blu Oceano). Alta dal suolo 10 mm più di prima, il Suv è più lungo di 120 mm e ha un passo di 50 mm maggiore, ma lʼallungamento ha anche reso la linea molto filante, complice la modanatura nera di collegamento tra il tetto e il volume posteriore. Cerchi da 20 pollici, frontale con nuovo disegno a clessidra, stretto nella parte superiore per allargarsi deciso nella parte inferiore, fari anteriori a 18 LED e accensione sequenziale, come quelli posteriori, cornering lamps per lʼilluminazione in curva e in prossimità degli incroci, denotando il carattere forte di nuovo RX.

Internamente si potrebbe definire un piccolo salottino viaggiante, con rifiniture curate nei dettagli, la pelle per i sedili e la partnership con Yamaha (quella dei pianoforte) per lʼincisione laser di alcuni dettagli in legno, che mettono in risalto le linee in alluminio e ricordano le rifiniture dei mitici motoscafi Riva Acquarama. La strumentazione di bordo con Head-Up Display a colori, uno schermo da 12,3 pollici, il sistema hi-fi con una qualità e purezza del suono da far rabbrividire, il tetto panoramico, rendono il comfort ai massimi livelli ed è proprio questo il plus su cui punta molto Lexus. Degno di nota è il sistema di apertura del portellone posteriore automatico, non solo passando il piede sotto la vettura, ma anche sfiorando appena il logo Lexus al centro.

A questo punto passiamo alla prova su strada. La prima cosa che colpisce è la silenziosità, lʼassenza di rumori, caratteristica della trazione ibrida, e dopo lʼavviamento non si capisce se la macchina sia accesa o spenta. Il motore termico è un V6 3.5 da 313 CV che eroga una coppia di 350 Nm ed ha emissioni di CO2 pari a circa 120 g/km. La massa della vettura non è indifferente, si superano le due tonnellate di peso, ma non a scapito né della manovrabilità né della sicurezza di guida. La macchina si lascia guidare con tranquillità, si può viaggiare comodamente e con un filo di gas (in modalità ECO) a 130 km/h, ma se si vuole affondare il pedale la risposta è pronta e la macchina può sfruttare una riserva di potenza enorme.