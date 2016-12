28 settembre 2015 Nuova Lancia Ypsilon, lʼauto è donna La nostra prova nella settimana della moda

Tutta nuova, tranne il prezzo. Uno slogan certo, ma ha il suo peso dando uno sguardo alla ricca dotazione di serie della nuova Lancia Ypsilon, che Tgcom24 ha provato questa settimana per le strade di Milano. Probabilmente la città ideale della Fashion City Car, come Lancia ama definire la Ypsilon, nei giorni in cui Milano ospita la Settimana della Moda donna. Un binomio quello tra lʼauto e lʼuniverso femminile consolidato nei 30 anni di storia della vettura.

Nella categoria delle city car Lancia Ypsilon ha sempre giocato il ruolo di trendsetter. È glamour, chic, rifinita con garbo. Quando la si scorge in strada, la si nota. È bella, lo è sempre stata nelle sue varie generazioni (con questa siamo a cinque), e quel dato che dice che il 70% di chi la compra è donna ne conferma la bellezza. Ma non è soltanto una questione di stile: la nuova Lancia Ypsilon è anche unʼauto facile da guidare, con il cambio robotizzato della motorizzazione TwinAir Turbo che aggiunge ulteriore comfort alla guida cittadina. Su strada non ci sono grosse sorprese dal modello che, ancora nel 2015, è stato venduto in 40 mila unità in Italia. Le dimensioni sono le stesse (3,84 metri di lunghezza) e lʼocchio non deve abituarsi a nulla di nuovo.

È leggera e ha molto brio nella versione col bicilindrico turbo benzina, ma ci sono anche motorizzazioni più tranquille. Ci è sembrata più silenziosa, ma forse è lʼimpressione che nasce dalle blande andature del centro di Milano. Certo ha unʼottima gommatura (15 pollici), e questo aiuta a non sentire troppo i binari del tram quanto il pavé del centro. Ha uno sterzo molto leggero, che risponde lesto a ogni cambio improvviso. Insomma, nuova Lancia Ypsilon è perfetta in citta! Se il look esterno mostra cambiamenti soprattutto nella parte frontale, con la nuova e più gentile mascherina, dentro è cresciuta e tanto negli equipaggiamenti.

La seduta è sempre comoda, la posizione forse un poʼ troppo in avanti, ma si sa che le donne preferiscono guidare così, e soprattutto si sta benino anche in 5, sempreché lʼuso sia strettamente limitato al traffico urbano. Nuova è la console centrale, più funzionale con i suoi vani più ampi. Tre gli allestimenti ‒ Silver, Gold e Platinum ‒ con il secondo che già offre estrema raffinatezza con i suoi volante e cuffia del cambio in pelle, mentre i rivestimenti interni sono in velluto. Interni in pelle per il livello top di gamma Platinum, che offre persino la regolazione lombare del sedile guida e il pacchetto "relax" con Cruise Control e sensori luci e pioggia. Di serie la nuova Lancia Ypsilon ha il controllo elettronico di stabilità con Hill Holder per le partenze in salita, la spia della pressione pneumatici e gli attacchi Isofix per i sedili bimbi.