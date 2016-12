Nuova Ford C-Max, comfort e sicurezza

Compatta e con carreggiate ampie, la nuova C-Max è comodissima anche senza la terza fila di sedili della Grand C-Max. E poi si guida facile e mette a suo agio il guidatore fin dai primi momenti in cui ci si siede al volante. Lʼequipaggiamento tecnologico è impressionante e tutto dedito alla sicurezza, alla praticità e al comfort. Basti osservare il funzionamento del portellone, che si apre passando sotto il piede. I consumi sono limitati, grazie anche allo Start&Stop, ma bisogna seguire i consigli del computer di bordo e utilizzare il cruise control, e allora anche nei lunghi tratti autostradali ‒ come nella nostra prova ‒ si riesce a contenere lo spreco di gasolio. Peccato che il cambio sia solo il manuale a 6 marce, ottimo per carità per dolcezza e precisione, ma lʼopzione per lʼautomatico è prevista soltanto su altre motorizzazioni.