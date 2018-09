10 settembre 2018 07:55 Nuova Fiat 500X, la nostra prova a Torino In giro con la 1.3 FireFly 150 CV City Cross

Una luce che si staglia sulla Mole Antonelliana e lʼeffigie della nuova Fiat 500X. Un battesimo nella “sua” Torino per il crossover Fiat, con Panda uno dei pochi modelli ancora costruiti in Italia. Ed è a Torino che siamo andati per la prova della vettura, la cui gamma arriverà nelle concessionarie Fiat nel weekend del 15/16 settembre.

Punto di partenza è proprio la luce, perché il crossover porta a debutto la nuova gamma di motori turbo benzina FireFly (“lucciola” in inglese), che Tgcom24 ha provato nella versione City Cross 1.3 da 150 CV con cambio automatico a doppia frizione. È vero, la gamma motori è molto ricca, il gasolio non manca (il Multijet è un poʼ lʼorgoglio in casa Fiat), ma i due nuovi FireFly sono oggi la migliore soluzione in termini di efficienza. Hanno piccola cilindrata: 3 cilindri 1.0 e 4 cilindri 1.3, ottima potenza ‒ rispettivamente 120 e 150 CV ‒ e rispettano standard UE sulle emissioni che tra un anno saranno obbligatori per tutti. Il nostro FireFly 1.3 Turbo dimostra una grande elasticità e, considerate le velocità basse della città in cui abbiamo girato, unʼeccellente insonorizzazione dellʼabitacolo. Guai a dire più che i turbo benzina sono rumorosi, striderebbe con la realtà!

Questo motore è però pensato per viaggiare forte, ha 150 cavalli e subito li fa sentire sotto il piede quando siamo usciti dalla cintura torinese: i 9 secondi sullo 0-100 li rispetta in pieno e la sensazione è che possa fare anche meglio. Scatto e accelerazione che vanno a sposare un calo dei consumi medi pari al 20%. Il piacere di guida è elevato, anche se il viaggio si è svolto in modo tutto comfort e relax. La nuova 500X è poi robusta e funzionale, a dimostrazione di saper coniugare praticità e funzionalità al design accurato e alla moda. Ed è questo che ne fa il modello Fiat con la maggior percentuale di conquista da altri marchi.

Esteticamente il crossover cambia notevolmente. Ci sono i fari Full LED e un nuovo disegno dei paraurti, ma nuovi sono pure gli skid-plates di protezione sulla nostra versione City Cross. Molto belli gli interni, ma lo erano anche prima a dire il vero. Solo che adesso cʼè il nuovo cockpit e soprattutto il nuovo volante sagomato, che assicura una perfetta impugnatura grazie al rivestimento in Techno-pelle. Lʼabitacolo è connesso grazie al sistema Uconnect e lo schermo touch sale adesso a 7 pollici di diametro.