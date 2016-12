10 agosto 2015 Nuova Fiat 500, non delude mai! Cambiano 1.800 dettagli tecnici e di stile

Ora e sempre 500. Il marchio Fiat ‒ ma meglio sarebbe dire il gruppo FCA ‒ vive una stagione felice, ma ripone la massima fiducia nella sua vettura più popolare di sempre. Oggi la nuova 500 si presenta completamente rinnovata rispetto al modello del 2007: ben rifinita, con 1.800 dettagli nuovi, tecnici e di stile, più spaziosa. Tgcom24 lʼha provata nella versione 1.2 a Gpl, che sdogana definitivamente questo carburante presso le vetture di charme.

Il gpl è in definitiva il motore giusto per chi fa di questʼauto unʼaffidabile compagna cittadina. Contiene i consumi, non ha limitazioni per accedere nei centri storici, non subisce restrizioni nei parcheggi sotterranei. Insomma, cʼè da fidarsi. Come dellʼauto nel suo insieme, perché Fiat 500 non delude mai le attese. Abbiamo condotto il test drive in città, a Torino, e anche sulle colline torinesi, e il piccolo 1.2 ‒ soltanto 69 CV ‒ dimostra di essere agile e scattante come le più briose motorizzazioni solo benzina o diesel. Certo la gamma è zeppa di versioni, il TwinAir turbo sfodera potenze superiori ai 100 CV, ma questa proposta è più in sintonia col "ruolo" di city car perfetta che la 500 interpreta.

Motore silenzioso, confortevole, e poi consuma pochissimo. Ma quel che si nota rispetto alla 500 lanciata 8 anni fa è il miglioramento dellʼhandling, soprattutto con una stabilità in curva migliore anche in fase di frenata decisa e successiva ripartenza. E dire che di tornanti ne abbiamo affrontati, ma lʼicona Fiat è unʼauto "facile” da guidare, devʼesserlo oggi nellʼera dei cambi automatizzati e dellʼelettronica che gestisce tutto, anche se in passato il modello storico (come ci raccontano i padri) non era affatto facile da guidare. Piacevoli, precisi, "facili", anche gli innesti del cambio manuale, con la frizione dolcissima che asseconda ogni nostra intenzione. Il gpl non brilla quanto a prestazioni, sembra a tratti che lʼauto ami starsene tranquilla piuttosto che rispondere ai nostri colpi di acceleratore, ma tutto sommato lo sapevamo.