Nissan Pulsar, arriva la versione sportiva

Un 1.6 morbido e potente, di grande elasticità . Capace di vette prestazionali ‒ 220 orari di velocità e 7,7 secondi sullo 0-100 ‒ ma anche di una marcia rotonda che tiene andature medie elevate in tutta silenziosità e amenità di marcia. Si macinano km a 130 orari di media in autostrada senza accorgersi minimamente che la macchina stia correndo , e ancora ne ha tanto: quando scaliamo la marcia per un sorpasso, la facilità è quella di una biglia da spiaggia che surclassa lʼavversaria da ferma. Nissan Pulsar è unʼauto equilibrata , lo è la motorizzazione 1.2 benzina da 115 CV e lo è la diesel col più classico dei motori: il 1.5 dCi di derivazione Renault da 110 CV. Lo è anche questa soluzione top da 190 CV, che resterà di nicchia, ma dà lʼidea che ci si possa divertire anche con la più tradizionale delle compatte 5 porte di segmento C.

Dal punto di vista estetico, la Pulsar DIGT 190 propone qualche differenza rispetto agli altri modelli della gamma Pulsar. I cerchi in lega da 18 pollici sono bicolore, il tubo di scarico è cromato e il diffusore in carbonio. Il passo molto lungo ‒ 2,7 metri su 4,4 di lunghezza complessiva ‒ consente di creare un abitacolo spaziosissimo per la categoria e comodo per tutti i passeggeri. Spiccano su questa versione i rivestimenti con cuciture bianche per sedili, volante e pomello del cambio. Molto ricco lʼequipaggiamento, con il pacchetto Safety Shield (avviso di cambio corsia involontario, copertura degli angoli ciechi, ecc) e lʼAround View Monitor, il sistema di telecamere che guarda a volo dʼuccello i dintorni dellʼauto. I prezzi della Pulsar DIGT190 sono di 23.690 Euro per la versione Acenta e da 26.480 Euro per la Tekna.