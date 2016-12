2 giugno 2016 08:45 Nissan Navara, comʼè bello lavorar! In tuta da operaio e in smoking, sta bene sempre!

Una prova originale e di sostanza. Perché fatta per testare le capacità di un veicolo da lavoro: il nuovo pick-up della Nissan. Con la nuova serie di Navara, eletto Pick-Up of the Year in Europa per il 2016, abbiamo fatto un lungo viaggio da Roma a Trapani, e qui lʼabbiamo avuto a disposizione come mezzo di supporto per un cantiere.

Già nel magazzino romano cʼè la prima richiesta da fare al nostro pick-up. Di solito si scende per il seminterrato con un trattorino e un carrello, ma adesso è lʼoccasione di scendere con Navara, dopo avergli impostato la modalità 4WD, perché la discesa sterrata è tutta buche, terra, piante, insomma una meraviglia fare il percorso con questo veicolo. Il giorno successivo è quello della partenza, direzione Taranto per caricare un poʼ di attrezzature (palloni di sollevamemto, mute, bombole), e quindi alzataccia per prendere lʼA1 fino a Caserta e poi lʼA14 per Bari e Taranto. Poco traffico alle 6 di mattina e guida in tutta tranquillità, con cruise control impostato sui 130 km/h (ci sono i tutor!) e trazione 2WD che dimostra come, volendo, il nostro pick-up sappia essere unʼauto confortevole, silenziosa, con una buona tenuta di strada. Salgono un poʼ i consumi, ma si sa che la mole non è esigua e questo bestione è lungo 5,3 metri.

Da Taranto cʼè una bella sfida, una delle strade con la reputazione peggiore dʼItalia: la SS 106 Jonica, da fare tutta fino a Reggio Calabria! Tutto fila liscio, lʼimpresa semmai è abbreviare i tempi dʼimbarco da Villa San Giovanni per la Sicilia. Ma lʼunico rimedio è aver pazienza, perché dopo ne servirà ancor di più: i distributori di carburante sullʼautostrada verso Trapani sono rari e le indicazioni sovente invitano a uscire e rientrare dallʼautostrada! Lʼarrivo a Trapani è da tregenda, ci accoglie un bellʼacquazzone, ma tirate le somme si può dire che Nissan Navara è un portento: la strada se la “mangia” nel vero senso della parola, il motore turbodiesel 2.3 da 190 CV (e ben 450 Nm di coppia) macina km senza sbavature e offre una sicurezza di guida ai massimi livelli.