MINI, 5 porte senza perdere lʼidentità

Tgcom24 ha provato una sportiva di razza, la Mini Cooper S (quella “S” ci sta tutta eccome), una due litri a benzina con ben 192 puledri scalpitanti nascosti nel cofano , capace di incollarti al sedile e spingere fino a 232 km/h, di scattare da 0 a 100 in meno di 7 secondi, con una coppia massima di quasi 300 Nm. Insomma, sedersi nella Mini è come stare in un kart: baricentro basso e prestazioni da brivido , soprattutto col settaggio “Sport”, quando la piccolina diventa davvero “cattiva” e l'assetto sʼirrigidisce, allora il canto del doppio scarico centrale cambia tono. Se invece volete una Mini docile, tutta comfort e disciplina, non resta che switchare dal middle al green, per una guida eco e parsimoniosa nei consumi, senza brividi lungo la schiena ma con un extraurbano che sfiora i 4,9 litri/100 km , cioè a piede leggero 20 km con un litro, che per una sportiva di razza è davvero ciò che non ti aspettavi.

La Mini 5 porte è la dimostrazione che anche con due porte in più quest'auto resta fedele al motivo per cui è nata ed è diventata una leggenda soprattutto tra i giovani. Quel go-kart feeling di cui parlavamo prima, che da decenni entusiasma chi decide di spendere una bella sommetta per far parte di un mito. La versione che abbiamo provato è bella dentro e fuori, prestazioni e design, comfort e lusso, ma basta farsi scappare la mano su qualche optional in più e il prezzo s'impenna fino a lievitare abbondantemente sopra i 20 mila euro di chi si accontenta di un entry level. Ma per i più esigenti, la Mini sa essere davvero generosa: dalla carrozzeria bicolore agli interni in materiale pregiato, dal navigatore split-screen al driving assistant, dalla telecamera posteriore, ai comandi vocali, dall'head up display al cruise control con il freno automatico che subentra in base alla distanza pre-impostata sul veicolo che ci precede.