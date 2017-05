Mercedes lancia la meravigliosa Classe E Coupé

Mercedes rafforza la famiglia “E” con una coupé elegantissima , in attesa di completarla con la cabrio. La piattaforma è la stessa della nuova Classe E berlina , ma cambiano chiaramente le proporzioni, un po’ le dimensioni (10 cm in meno) e lʼassetto più basso di 15 mm. Il risultato finale, però, è una linea filante e molto dinamica, con un Cx da record di 0,25 .

In Italia la nuova sportiva Mercedes è proposta in due versioni, la 220d turbodiesel da 194 CV e la biturbo benzina 400 con motore V6 da 333 CV , entrambe con cambio automatico a 9 rapporti e trazione integrale 4Matic. La motorizzazione a gasolio è proposta anche a trazione anteriore. Tgcom24 è andata a Barcellona per provarle entrambe e scoprirne la splendida guidabilità in tutte le condizioni. Comfort e piacere di guida a parte, si nota la risposta del volante sempre pronta, con il motore diesel che accondiscende bene a ogni nostra richiesta, consumando anche incredibilmente poco: stando al computer di bordo, si fanno più di 20 km con un litro .

La Classe E Coupé 400 è però di un altro pianeta e in modalità Sport+ offre grandi spunti corsaioli , con lievi accenni di sovrasterzo, sempre tenuti bene a bada dallʼelettronica. Lʼottimo filtraggio delle asperità e lʼassenza di rumorosità sono valori comuni a entrambe le vetture. La grande coupé tedesca propone al guidatore tre tipi di assetto: il Direct Control è quello di serie , poi c’è il Dynamic Body Control con sospensioni regolabili e il top dell’ Air Body Control, cioè sospensioni pneumatiche multicamera a controllo elettronico, in grado di ridurre al minimo rollio e beccheggio, e che offre ben 5 modalità di settaggio.

Gli allestimenti a listino sono 4: Sport, Business Sport, AMG Line e Premium Plus. La dotazione di serie comprende il sistema di chiamate d’emergenza e modulo UMTS per i servizi Connect, il Collision Prevention Assist Plus, lo Speedtronic e il climatizzatore Thermatic, oltre al porgitore automatico della cintura per guidatore e passeggero. I prezzi della nuova Classe E Coupé vanno dai 56.050 euro della 220 D Sport agli 89.340 della 400 Premium Plus. Con questa vettura Mercedes inaugura una singolare forma di Leasing Dinamico, che si tara automaticamente sul chilometraggio fatto e abbassa la rata in caso di basse percorrenze.