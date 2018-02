19 febbraio 2018 08:10 Mercedes Classe E 220d Cabrio, eleganza imbattibile Unʼauto da vivere tutto lʼanno e con qualsiasi clima

Lʼeccellenza è un mix di valori che, presi uno per uno, indicano al massimo una qualità, una virtù. Tutte insieme però fanno esclusività, il prodotto perfetto, lʼeccellenza appunto. È il caso della nuova Mercedes Classe E Cabrio, che sotto la sua ala mette tutte le migliori doti che unʼauto di charme deve avere: eleganza, bellezza delle linee, comfort supremo, innovazione. Tgcom24 lʼha provata nella versione E 220d Auto Sport, lʼunica con motore 4 cilindri.

I bagliori di primavera in un inverno tutto sommato mite cʼinvitano a guidare a cielo aperto la nostra Mercedes E Cabrio. In realtà le temperature non ci consentono di godere della guida open air e anzi, usciti fuori Roma, a farci compagnia è stato sia il gelo che la pioggia che a un certo punto ha iniziato a battere forte. Ma tantʼè, una delle qualità di questa decappottabile sta proprio nella fruibilità “all weather” e all season. Perché la capote è uno dei motivi dʼorgoglio dei progettisti Mercedes: in tela multistrato e apertura elettrica, isola alla perfezione lʼabitacolo e ne garantisce la completa insonorizzazione. Diventa una coupé a tutti gli effetti e la climatizzazione mirata è quella che potremmo trovare sulla Classe E berlina.

Diciamo che il 95% della nostra prova lʼabbiamo fatta a capote chiusa, ed è normale per la stagione. Quando lʼabbiamo scoperta ‒ operazione che si può fare anche in marcia, fino ai 50 orari ‒ è stato giusto per provare la funzionalità dell’Airscarf, la sciarpa dʼaria calda che avvolge la nuca e che Mercedes lanciò una decina dʼanni fa sulle sue cabrio, senza mai pentirsene. Chiudiamo il discorso sulla capote dicendo che sono disponibili 4 tinte: marrone, rosso bordeaux, blu scuro e nero, ognuna combinabile con i colori di carrozzeria. Molto utile anche il frangivento elettrico Aircap, che consente di godere al meglio lʼesperienza di guida open air. Quanto a funzionalità, questa Classe E Cabrio è una sorpresa, il bagagliaio ha una capacità di 385 litri a capote chiusa (310 a capote abbassata). Niente male!

Il comfort è lʼelemento principe di unʼauto come questa. I sedili sono super imbottiti e sembrano vere e proprie poltrone mai affaticanti, soprattutto i rivestimenti in pelle sono anti raggi UV. Il guidatore si gode la vista già della splendida plancia, che fascia la strumentazione e va a raccordarsi con la stessa tonalità fino ai pannelli delle portiere. Al centro spicca un grande display da 12,3 pollici ad alta definizione e sopra le 4 bellissime bocchette di ventilazione poste in orizzontale. La vita a bordo è una summa di comfort e benessere. Gli smartphone sʼintegrano col wi-fi interno e cʼè pure la funzione di ricarica wireless. Lʼabitacolo esprime la stessa eleganza che colpisce di primo acchito quando si guarda la vettura dallʼesterno, slanciatissima nei suoi 4,8 metri (12 cm più lunga di prima) e con assetto ribassato di 15 mm rispetto alla berlina.