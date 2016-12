Mercedes Classe B, tutta qualità!

08:30 - Lʼeccellenza di unʼauto si misura da molte cose, prestazioni e design sono forse le più effimere, perché il tempo batte le une e lʼaltra. In Mercedes sanno cosa è lʼeccellenza e per confermarla sulla Classe B, lʼunico monovolume di fascia media rimasto in gamma (la Classe A è diventata unʼaltra cosa), hanno tassellato tutti i suoi punti di forza: la fruibilità in ogni contesto, lʼaffidabilità, lʼefficienza di consumi ed emissioni (e in tal senso il Cx di 0,25 è straordinario!). Ed infine la straripante varietà di gamma, che può contare su 5 motorizzazioni diesel e 4 diesel, una a gpl e persino una elettrica.

In sintesi, la nuova Classe B continua a rappresentare il punto di riferimento nella sua categoria, Tgcom24 ha potuto provarla sulle strade dellʼisola di Maiorca, sia la 2.5 benzina in allestimento AMG che nella variante Electric Drive a trazione elettrica. Due modelli di nicchia, vero, ma giusto per far capire a chi entra in una concessionaria Mercedes, che la “sua” Classe B la troverà, senza andare a vedere cosa offre la concorrenza. Il motore 2.5 benzina spunta prestazioni eccellenti e dà molte soddisfazioni: ha lo stesso dinamismo della Mercedes CLA (per restare nello stesso target), solo la carrozzeria è meno sportiva. I sorpassi sono veloci, anche lungo le salite di montagna. Quel che è davvero un valore aggiunto è lʼaffidabilità della vettura, perché assecondando gli istruttori e superando lʼiniziale diffidenza, abbiamo messo alla prova tutti i sistemi di sicurezza attiva.

Primo fra tutti il “Collision Prevention Assist”, che nella versione Plus è in grado di prevenire gli incidenti frenando da sola! Negli ultimi metri sembra che lʼimpatto sia imminente, ma il sistema di sensori pare accelerare la frenata e arresta anche bruscamente la nostra Classe B. Perfezionata anche la “sveglia” dell’Attention Assist, che funziona ora fino ai 200 km/h. Per addolcire lʼemozione di frenate sicure sì ma sempre da brivido, siamo saliti sulla Electric Drive: silenziosa, tranquilla, eppure veloce coi suoi 180 CV e 160 orari dichiarati dalla Casa come velocità massima. È la classica Mercedes confortevole e rilassante che siamo abituati a pensare. Il cruccio è chiaramente la durata delle batterie, e nel traffico di Palma questa è messa davvero a dura prova, ma ha il merito che il sistema di ricarica in frenata funziona molto bene e aggiunge qualche km alla nostra marcia a emissioni zero.

Ma è tutto il progetto che riguarda la dinamica di marcia che sa di eccellenza sulla della nuova Classe B, perché i progettisti Mercedes hanno migliorato sensibilmente le sospensioni rispetto al modello precedente, e i tratti misti dellʼisola spagnola, con asfalti non sempre impeccabili, lʼhanno confermato. Pratica, confortevole, sicura, versatile, il monovolume tedesco ha tante doti. Nascoste forse in un look un poʼ anonimo, che esteticamente si segnala per i nuovi fari a LED High Performance, le luci diurne integrate nei proiettori, un nuovo paraurti anteriore, il listello cromato sul paraurti posteriore e i gruppi ottici posteriori a LED di forte impatto visivo.

All’interno spicca il grande display sospeso da 8 pollici e le luci soffuse modulabili in 12 colori. Capitolo motori: la gamma diesel si compone di 5 unità, con potenze che vanno da 90 a 177 CV e lʼinteressante 180 CDI che consuma in media 3,6 litri per 100 km; la gamma benzina consta di 4 proposte da 122 a 211 CV. In Itala la nuova Mercedes Classe B sarà a listino dal prossimo 29 novembre, i prezzi partono da 24.410 euro.