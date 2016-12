Mercedes Classe B Electric Drive

08:30 - Le auto elettriche hanno i vantaggi, noti a tutti, di inquinare poco e sviluppare una mobilità sostenibile. Gli svantaggi sono anchʼessi ampiamente discussi: autonomia limitata, manutenzione complessa, batterie che tendono a usurarsi e dopo alcuni anni vanno sostituite. Ma se un costruttore come Mercedes-Benz lancia ‒ a più di 40.000 euro! ‒ unʼauto come la Classe B Electric Drive, allora è segno che nella nuova mobilità elettrica ci crede per davvero. Con gli svantaggi annessi.

Tgcom24 ha avuto lʼoccasione di provare la Classe B ED nel Pombia Safari Park, tra leoni, giraffe e altri animali esotici. Si va piano, il percorso obbligato è fatto per ammirare la natura e gli animali con lentezza. Si va piano e silenziosi e questʼaspetto si nota ancora di più con la nostra Mercedes Classe B ED, che si muove in assenza veramente totale di rumore. È una elettrica pura, vale a dire che non ha il supporto di un motore termico che ne “allunga” lʼautonomia, ma il motore da 132 kW (qualcosa come 180 CV) assicura comunque unʼautonomia di marcia di 230 km, e questo è significativo, perché sono pochissimi i guidatori che macinano più km in una giornata (giusto qualche agente di commercio), e quindi a sera si può ridare carica alle batterie agli ioni di litio della nostra Mercedes elettrica.

Le prestazioni segnalate dalla scheda tecnica sono ottime. Non le abbiamo raggiunte, visto il percorso, ma i 340 Nm di coppia disponibili fin dai bassi regimi sono insospettabili per un monovolume, e così lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h richiede circa 8 secondi. Lʼauto è maneggevole come la normale, nuova Classe B. Se cambia qualcosa, è allʼinterno, perché la plancia e la strumentazione suscitano subito lʼimpressione dellʼauto innovativa, quella che in futuro vorremmo guidare. Il grande display fa scena, come la grafica della strumentazione con un quadrante nero e le lancette rosse, ma il cliente apprezzerà soprattutto il sistema che permette di climatizzare a distanza l’abitacolo. Una dotazione di serie per il monovolume tedesco, omologato nella versione Electric Drive per 4 passeggeri.

Tre le modalità di marcia a disposizione del guidatore: Economy Plus (E+), che limita la potenza a 65 kW e la velocità massima a circa 110 km/h, ma se si schiaccia il pedale dellʼacceleratore si recupera lʼintera potenza e la velocità sale fino ai 160 orari; Economy (E) con potenza limitata a 98 kW, ma la stessa funzione dellʼacceleratore; Sport (S) per la massima potenza. Mercedes propone la Classe B ED nelle due varianti Executive e Sport: la prima pensa al cliente business e propone contenuti come il sistema Audio 20 tablet con porta USB e Bluetooth; la Sport migliora il design con i cerchi in lega da 17 pollici e il doppio terminale di scarico cromato, mentre gli interni svelano i sedili in ecopelle e tessuto e il volante multifunzione in pelle con impugnatura traforata.

Il bagagliaio non perde nulla della capacità della normale Classe B, merito delle batterie (sviluppate in collaborazione con Tesla) poste sotto il pianale, mentre il telaio è stato leggermente alzato (40 mm davanti e 43 dietro). Quanto al design, la differenza tra la ED e le altre versioni di Classe B sta nella mascherina del radiatore a due lamelle e nel paraurti anteriore con luci diurne a LED integrate. Il prezzo di listino della Mercedes Classe B Electric Drive è di 40.443 euro.