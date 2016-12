Mercedes Classe A, giovane e sportiva

Conquista! È questo il grido di battaglia della nuova Mercedes Classe A , la cui terza generazione è stata da poco sottoposta a restyling. La “piccola” di casa Mercedes ha infatti un tasso di conquista ‒ clienti cioè che provengono da altri marchi ‒ del 66%, e in Italia si sale addirittura al 75%. Vuol dire che tre italiani su quattro che lʼacquistano sono alla loro prima Mercedes , e i giovani fanno la parte del leone. L'età media di chi guida la nuova Classe A in Europa è oggi di 13 anni inferiore rispetto alla generazione precedente.

Lʼauto piace e a vederla cʼè poco da dire. Il design è il primo motivo di acquisto della tedeschina , silhouette lunga e slanciata (4,3 metri) che nulla a che fare con le prime due generazioni. E che ha anche il merito di proporsi in un ventaglio amplissimo di versioni: quattro allestimenti, 10 motorizzazioni , tra cui anche la sportiva AMG da 380 CV e due motori adatti ai neopatentati: 90 CV a gasolio e 102 a benzina. Lʼaccento stilistico della nuova Classe A è stato così riposto sui dettagli : un nuovo paraurti con griglia del radiatore a Diamante, i paraurti posteriori aggiornati e i terminali di scarico cromati. Tgcom24 ha provato la A180d, efficiente versione di mezzo a gasolio , forte di 109 CV e di consumi bassissimi: appena 3,7 litri per fare nel ciclo misto 100 km.

Non aspettatevi una coupé, ma lʼauto è sportiveggiante e molto bella da guidare, con un assetto basso quanto basta per aumentarne la sensibilità al volante. È leggera, più di quanto dica la mole, e le accelerazioni sono di tutto rispetto. Meno di 110 CV e una coppia di 260 Nm bastano per regalare brividi. Chissà cosʼè capace di fare la AMG, cʼè da chiedersi. Impeccabili gli inserimenti in curva e le frenate, ma il cambio in scalata (classico 6 marce) ce lo saremmo aspettati un poʼ più dolce. Tocco sportivo, molto amato dai giovani, è il Dynamic Select, una funzione che permette di scegliere, premendo un pulsante, una diversa risposta dellʼauto grazie ai 4 programmi Comfort, Sport, Eco e Individual, che modificano le caratteristiche di motore, cambio, assetto, sterzo e persino della climatizzazione. Volendo anche delle sospensioni, ma questʼopzione è a richiesta.