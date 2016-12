08:30 - L’abito è quello di sempre: lʼelegante e raffinata livrea blu della berlina d’ingresso Mercedes, la Classe C. Lʼintimo però è il più puro e pulito che si possa immaginare. La Mercedes C300 BlueTec Hybrid è infatti una bella auto di rappresentanza che, grazie alla doppia alimentazione diesel/elettrica, sa come rispettare lʼambiente e il bilancio aziendale. Sì perché per questa vettura Mercedes punta tutto sul mercato delle flotte, tanto da raddoppiare lʼofferta con la carrozzeria station wagon.

Tgcom24 ha provato la C300 BlueTec Hybrid a Modena, in un test di efficienza in pista, scoprendo come la miglior fruibilità dellʼauto si ha proprio con la modalità ibrida. Nel senso che il modulo ibrido si avvale di una funzione Sailing che, in fase di rilascio o in discesa, lascia procedere l’auto a motore termico spento. Non solo, ma sotto i 160 km/h, se il guidatore toglie il piede dal pedale dell’acceleratore, il motore diesel si spegne e la vettura entra nella funzione Sailing. Per il massimo risparmio di gasolio (3,5 litri/100 km nel misto) ed emissioni omologate a 94 g/km. Collocata nella parte posteriore, la batteria agli ioni di litio serve ad accumulare l’energia prodotta dal motore elettrico, anche quella che si recupera nelle fasi di decelerazione, mentre la classica batteria da 12 Volt alimenta gli impianti elettrici di bordo.

Massima efficienza, ma evidente limitazione della marcia puramente elettrica, quella che garantisce silenziosità ed emissioni zero. Perché con questa modalità si fanno poche decine di km e a una velocità massima di 35 km/h: una fruibilità indubbiamente scarsa per la clientela business cui lʼauto si rivolge, che ha bisogno piuttosto di macinare lunghe percorrenze. Il meglio lo si ottiene dal lavoro sinergico dei due motori, che sfruttano anche la notevole resa aerodinamica (Cx di 0,24). Il motore termico della Mercedes C300 BlueTec Hybrid è il 4 cilindri turbodiesel di 2.143 cc da 204 CV, quello elettrico sviluppa una potenza limitata (l’equivalente di 27 CV), ma supporta il primo in accelerazione e permette di elevare la coppia massima fino agli straripanti 750 Nm a soli 1.600 giri. Incurante della sua indole ecologica, la berlina tocca i 245 orari di velocità massima.

Basata sulla sempre più grande Mercedes Classe C ‒ ormai pari per dimensioni e abitabilità alla precedente generazione di Classe E ‒ la C300 BlueTec Hybrid è proposta a listino al prezzo interessante di 48.207 euro per la berlina, mentre la SW costa circa 1.800 euro in più. Mercedes la offre poi in un allestimento Business adatto alla clientela aziendale e delle partite IVA, perché include ‒ per soli 689 euro in più ‒ il navigatore Garmin Map Pilot, il cambio automatico a doppia frizione 7G-Tronic, i sensori di parcheggio, il bluetooth coi servizi di chiamata di emergenza e Mercedes-Benz Connect. Così ricca la C300 BlueTec Hybrid berlina costa 48.896 euro e la wagon 50.604 euro.