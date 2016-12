22 febbraio 2016 Mercedes C250d Coupé, che classe! Elegante come la berlina ma sportivissima

Una linea atletica e dinamica, con lʼassetto ribassato di 15 mm rispetto alla berlina e il miglior Cx della categoria (0,26). Stiamo parlando della nuova Mercedes Classe C Coupé, un bel balzo in avanti rispetto alle precedenti generazioni della due porte tedesca. A cominciare dalle dimensioni, perché i quasi 10 cm di maggior lunghezza hanno permesso di disegnare un terzo volume di grande personalità, e ‒ ciò che non guasta ‒ con un bagagliaio capiente quanto quello della Classe C berlina.

Tgcom24 ha provato la nuova Mercedes C250d Coupé, una delle versioni più accessibili di una gamma che, volendo, arriva a sfornare anche le versioni AMG supersportive. In questo caso lʼauto monta un tradizionale motore 4 cilindri di 2.143 cc, tuttʼaltro che parco nei consumi, ma lʼefficienza è stata sacrificata a scapito della vivacità. Questa motorizzazione turbodiesel sviluppa 204 CV di potenza e una grandissima coppia massima di 500 Nm fin dai 1.600 giri al minuto, per performance di gran lunga fuori categoria: 7 secondi per passare da 0 a 100 orari e una ripresa ai medi regimi ancora più esaltante. Eppure per "sentirne" la sportività occorre impostare la modalità S che le dà il tocco di cattiveria giusta, altrimenti da dentro quasi non sembra un coupé sportivo.

La sportività sta però nei dettagli. Il volante in pelle è tagliato in basso e integra le levette per i cambi marcia. Mercedes adotta la nuova trasmissione automatica 9G-Tronic, che assicura unʼerogazione della coppia regolare, che macina subito alte prestazioni a regimi bassi di rotazione del motore. La vettura è piacevolissima da guidare, forse un poʼ rumorosa, ma lʼassetto basso regala un feeling di guida che emoziona e fa innamorare. Dal punto di vista tecnico spicca il nuovo sistema di sospensioni a 4 bracci, e a richiesta sono pure disponibili le sospensioni pneumatiche Airmatic. Un punto a favore dellʼabitacolo è il comfort dei due posti davanti con sedili sportivi, ma dietro non si sta proprio comodi, due posti a malapena, ma questa Mercedes C250d Coupé ha un bel bagagliaio da 370 litri e gli schienali ribaltabili sono di serie.

Favoloso il sistema di climatizzazione intelligente che, come già per la berlina, ricorre alla navigazione satellitare per individuare una galleria: una volta imboccata, chiude automaticamente la bocchetta dell'aria di ricircolo e la riapre non appena si esce dalla galleria. Lʼeleganza della vettura si nota a colpo dʼocchio. La linea di cintura alta e le portiere senza cornici, con retrovisori esterni sospesi, regalano unʼimmagine di armonia assoluta e il merito è anche della coda sinuosa che chiude verso il portellone. La tecnologia, sia quella di sicurezza che comfort, è allʼapice della categoria coi sistemi Attention Assist, di frenata dʼemergenza fino a 40 km/h, la telecamera a 360 gradi attorno alla vettura e il sistema di riconoscimento dei segnali stradali.