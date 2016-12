13 ottobre 2016 08:30 Mercedes C 63 S AMG Cabriolet La cabrio più sportiva della gamma

Chi pensa che la matrice AMG di una Mercedes concerni soltanto la sportività, beh non ha visto la Classe C 63 AMG Cabriolet. Sportiva certo, ma elegante, raffinata e bellissima come solo le decappottabili Mercedes sanno essere. Se poi aggiungete una S (e una trentina di cavalli in più), allora la sintesi di bellezza mozzafiato e sportività estrema è raggiunta.

Linea filante, una cintura alta, il posteriore scolpito e la capote in tessuto. La Mercedes C 63 S AMG Cabriolet è una specie di paradigma di come debbano essere le più eleganti auto sportive, a qualsiasi epoca appartengano. La tecnologia cʼè ma non devʼessere per forza esibita, e lì che protegge, è pratica e dà comfort, come le sospensioni pneumatiche Airmatic, che esaltano il piacere di guida e il differenziale autobloccante a gestione elettronica (meccanico sulla C 63 AMG senza S), che riduce lo slittamento della ruota interna in curva. Eccellente lʼaerodinamica ‒ Cx 0,28 ‒ che ha anche il merito di migliorare il comfort acustico nellʼabitacolo. La capote è sì in tela, ma in uno speciale tessuto a tre strati di grande efficienza. Si apre anche in movimento, fino ai 50 km/h di velocità e in circa 20 secondi.

Detto che la Mercedes C 63 S AMG Cabrio ha la trazione posteriore (le 4x4 ci sono su altre versioni della Classe C Cabriolet), il motore è il maestoso 8 cilindri a V biturbo di 4 litri di cilindrata ad altissima pressione di sovralimentazione. Le potenze sono di 510 CV sulla C 63 S AMG e di 476 CV sulla C 63 AMG, per prestazioni facilmente immaginabili: in 4 secondi la cabrio Mercedes arriva da ferma ai 100 orari. Le modalità di marcia sono 4 standard, ma la versione S aggiunge il programma Race per l’impiego in pista.