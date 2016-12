Mercedes Actros, il camion del futuro

I test drive in autostrada sono stati resi possibili grazie alla collaborazione della Polstrada. E così abbiamo anche potuto testare lʼesclusivo sistema di mantenimento della distanza con funzione "stop and go", che regola in automatico persino le partenze e le fermate in coda. Altra grande sorpresa è stata la conoscenza del software di assistenza alla guida: per gestire i consumi in funzione della strada che dovrà percorrere, Actros ricava dal GPS i dati e la topografia del tracciato stradale per gestire lʼaccelerazione in modo da sfruttare il peso del carico (inerzia) e la spinta. Ad esempio in discesa riesce a ottimizzare i consumi di un buon 10%. Considerando una percorrenza media di 600.000 km in 5 anni, significa un risparmio tra i 20 e i 25 mila euro di gasolio!