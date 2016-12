13 giugno 2015 Lo stile di Peugeot 2008 Black Matt Versione speciale full optional del crossover

Trasgressiva e trasversale. Sono i due attributi che più ci hanno colpito della "speciale" Peugeot 2008 Black Matt, unʼedizione del city crossover francese che Tgcom24 ha provato in questi giorni su Milano e le strade intorno al Parco del Ticino. Unʼauto che, va detto subito, si fa notare: per le calotte arancio dei retrovisori esterni, per le barre cromate sul tetto, per i grandi cerchi neri da 17 pollici e look sportivo, e per quellʼeffetto satinato e opaco della carrozzeria (Black Matt, appunto) che la rendono davvero unʼauto distintiva.

Peugeot produrrà 120 esemplari soltanto della Black Matt Limited Edition, un omaggio allʼItalia che ha accolto proprio bene la 2008, leader nella categoria da due anni a questa parte (ma ora dovrà vedersela con la 500X). Trasgressiva, dicevamo, perché la versione è così grintosa e sensuale, così "stilosa" e anticonformista, che contrasta tutte le obiezioni sui piccoli Suv che hanno poco senso per la guida in città. Questa è unʼauto per chi cerca qualcosa di nuovo e ama distinguersi, per chi apprezza le cose ben fatte: finiture, cromature, inserti, tutto di pregio. Ma la Peugeot 2008 Black Matt è anche trasversale, perché non si lascia ingabbiare in una categoria e veleggia tra più segmenti: conquista chi è stufo delle auto di segmento B, chi non ha bisogno delle berline e SW di segmento C, chi vuole un crossover ma solo per il look moderno e non perché deve arrampicarsi fino a Livigno o Madonna di Campiglio. No, Peugeot 2008 Black Matt è un city crossover, perché si lascia guardare ed è in città che ci sono più occhi.

La motorizzazione della nostra Limited Edition è la BlueHDi turbodiesel da 120 CV, con cambio manuale a 6 marce e il confortevole ed efficiente sistema Start&Stop, a Milano "troppo" utile. Ma è bene sapere che la versione normale Black Matt è disponibile anche col motore Blue HDi da 100 CV e col turbo benzina PureTech da 110 CV. Primo pregio della nostra BlueHDi 120 è che consuma un… niente! Ci siamo capiti, anche in una settimana di esclusivo impiego cittadino il computer di bordo non è mai salito sopra i 6,5 litri per fare 100 km, e fuori città si fa anche molto meno. Il gasolio sarà anche più caro del gpl, ma a questi livelli si fa ancora preferire per efficienza e performance. La nostra 2008 non è molto scattante, arranca in prima e chiede subito la seconda e terza marcia, ma la ripresa è da brividi: lʼauto non è pesante e basta una schiacciatina in quarta per staccare chiunque sia a rimorchio.

La guida è rilassata e alla posizione alta del crossover ci si abitua subito e con piacere. Al volante ridotto ‒ una peculiarità delle nuove Peugeot ‒ bisogna abituarsi un poʼ, primo perché se troppo alto impedisce la visuale dei tachimetri; secondo perché non è solo ridotto ma anche leggero, e sembra schizzare via con fin troppa agilità se non impariamo a conoscerlo. I comandi sul volante e lʼottima ergonomia di radio e navigatore meritano una menzione, soprattutto il navigatore è sempre pronto nel ricalcolo del percorso. Non ci sono molti vani portaoggetti e mancano appoggi sulla plancia, mentre più razionale è la consolle centrale, dove spicca il Grip Control, che dà al guidatore di selezionare tra 4 modalità di marcia in base al terreno. Un cenno allʼabitabilità dei posti posteriori: ordinaria, non aspettatevi di più rispetto alle Peugeot 207 e 208.