27 marzo 2016 Le nuove idee di Jeep Renegade Versione top di gamma a trazione 4x4

Quando fu lanciato Jeep Renegade, quasi due anni fa ormai, lʼaspetto tecnico più interessante riguardava il cambio automatico a 9 marce. Disponibile sulle motorizzazioni top di gamma e dopo qualche attesa di troppo, finalmente la nuova trasmissione accompagna oggi il Suv dʼaccesso alla gamma Jeep. Tgcom24 ha provato sulle strade di Roma e provincia la Renegade 2.0 Multijet 140 CV Limited con cambio automatico a 9 rapporti.

Una versione davvero super, per gli equipaggiamenti standard, per le finiture, per i piccoli curati dettagli che la caratterizzano. E che dimostra di essere non soltanto un abile fuoristradista, ma anche unʼauto di tendenza, spaziosa, molto pratica per la città. Le prestazioni su strada sono buone, non è velocissima, anche perché lʼaerodinamica non aiuta e questo cambio automatico non è particolarmente rapido nel seguire il motore quando sale di giri. Ma la vocazione di una Jeep ‒ e Renegade non fa eccezione ‒ è diversa, eccelle nellʼoffroad e ha una trazione integrale che è la più evoluta mai sviluppata da Jeep. Il motore da 140 CV, espressi a 3.750 giri, è corposo e progressivo come tutti i Multijet Fiat, ha unʼottima coppia di 350 Nm e rispetta lo standard Euro 6.

Il sistema di trazione integrale Active Drive Low è fantastico, e rispetto allʼActive Drive semplice offre in più lʼHill Descent Control per la marcia in discesa e la marcia Low. Le altre modalità sono Auto (la più cittadina ovviamente) e le tre specialistiche Snow, Mud, Sand. Jeep Renegade è il primo Suv della sua categoria a essere dotato del dispositivo di disconnessione dell'asse posteriore, che consente di passare in modo fluido dalla trazione integrale alle due ruote motrici, assicurando così la gestione permanente della coppia senza interventi da parte di chi guida e riducendo anche i consumi. In condizioni limite, il sistema Active Drive Low trasferisce il 100% della coppia su una singola ruota, garantendo sempre la massima aderenza.