11 maggio 2015 La verve di MINI John Cooper Works Nuova versione della sportiva inglese

Nellʼuniverso MINI il nome John Cooper Works incarna una passione che non finisce mai! Sa di purezza sportiva, di velocità estrema "strappata" dopo aver messo le mani dentro al cofano, di inconfondibile stylish britannico. E soltanto mettendosi al volante di una nuova, fiammante MINI JCW a tre porte ‒ come ha fatto questa settimana Tgcom24 ‒ si possono cogliere queste sensazioni.

Bella e unica, regala tante emozioni e un divertimento allo stato puro. Perché la sua agilità e la capacità di uscire dai tornanti al massimo e con disinvoltura si esalta nel percorso misto toscano in cui abbiamo provato la sportiva inglese. Le colline senesi (così affollate di turisti dʼoltre Manica…), i suoi tratti movimentati sono il terreno ideale per scoprire sia le performance che la tenuta di questa "cattivissima” piccola da 230 CV, che abbiamo messo un poʼ alla frusta negandoci il piacere di gustarci il paesaggio attorno. La sintesi è tutta nella sua agilità, quando di dice "go kart feeling" in casa MINI è ora chiaro, perché la compatta carrozzeria 3 porte, che manco arriva ai 3,9 metri di lunghezza, sembra proprio un go-kart.

Entusiasmante è lʼaccelerazione della MINI John Cooper Works, poco più di 6 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Tutto merito dellʼincremento di potenza che gli ingegneri del gruppo BMW hanno iniettato al 4 cilindri 2.0 benzina, un buon 10% in più rispetto alla precedente MINI JCW e ora con la tecnologia del doppio turbocompressore. La coppia massima è stata potenziata del 23% e tocca adesso i 320 Nm, costante tra i 1.250 e i 4.800 giri al minuto. A tenere a freno tanta esuberanza ci pensa un impianto frenante di tipo sportivo che Brembo ha sviluppato ex novo e che agisce su esclusivi cerchi in lega da 17 pollici. Di serie i controlli elettronici di stabilità e trazione (DSC e DTC) e il blocco del differenziale elettronico.