2 giugno 2015 La solidità di Dacia Duster 4x4 Titan Un gran bel Suv da 20 mila euro

Zitta zitta, Dacia Duster è entrata nel suo sesto anno di produzione. Battendo un record dietro lʼaltro e ancora nella top list dei Suv più venduti dʼEuropa. Partito come modello low price, si è via via consolidato perché chi lʼha guidato sa che dietro cʼè tanta sostanza. E allora Dacia ha iniziato a cercare la via della distinzione, con alcune serie speciali che possano esaltare la personalità d Duster. Come la versione Titan a quattro ruote motrici che Tgcom24 ha provato per le strade e i dintorni di Roma.

Dacia Duster Titan è una serie Extra Limited Edition, prodotta in 100 esemplari a partire dalla versione Laureate dCi 110 CV 4x4, il top di gamma per intenderci. Lo slogan che accompagna questa serie è: "solida come il titanio", per le spiccate doti da fuoristradista che ci ha mostrato proprio sugli sterrati o sulle strade bianche, dove esprime tutto il suo carattere e fa provare il maggior divertimento. Su strada Dacia Duster Titan è molto ben equilibrata, sia nel traffico urbano, pur non essendo una piccola, sia quando si percorrono strade veloci. In autostrada si viaggia comodamente a 130 km/h con un filo di gas, ma se occorresse i 110 cavalli del motore turbodiesel sarebbero pronti a rispondere anche con accelerazioni interessanti. Impressiona poi la sensazione di sicurezza che offre, si viaggia sicuri in tutte le condizioni meteo e di asfalto e non ci si stanca mai a guidarla anche per lunghi viaggi.

Ad esprimere la forza della trazione 4x4 è già il look di questa serie Titan, il cui tocco distintivo sta nelle grafiche sulla carrozzeria realizzate col contributo di 3M, la celebre azienda di pellicole. È sempre 3M ad aver griffato le altre serie speciali di Duster, come Brave e Freeway, anche queste prodotte in soli 100 esemplari ciascuna. Dacia però non ha intenzione di fermarsi e da poco ha lanciato a listino le nuove serie speciali nate in partnership con la Gazzetta della Sport. Tornando a Duster Titan, elementi specifici di questa versione sono i cerchi in lega, lo spoiler posteriore, la vernice metallizzata Nero Nacré sul tetto, che si abbina all'inedita livrea "Titan Look".