19 giugno 2016 08:00 La dolce prova di Renault Talisman Sporter Telaio 4Control per la massima stabilità

Arriva questo fine settimana nelle concessionarie Renault la nuova Talisman Sporter, grande station wagon d segmento D che assicura piacere di guida e al tempo stesso maneggevolezza, a dispetto della mole (è lunga 4,87 metri). Tgcom24 lʼha provata lungo la penisola sorrentina, in un paesaggio da favola che ne ha messo il risalto il carattere placido e il bagaglio di dotazioni comfort al vertice del mercato.

La nostra versione Initiale Paris è il top di gamma della Talisman wagon e include di serie il telaio 4Control con le ruote posteriori che sterzano in senso opposto alle anteriori. La fluidità di marcia è assicurata dal motore biturbo diesel da 160 CV con cambio a doppia frizione EDC. Talisman Sporter mantiene tutte le qualità dinamiche della berlina: muoversi fra le stradine della costiera, affrontare i mille tornantini, le curve in discesa e poi in salita di Atrani e i centri abitati di SantʼAgnello, Meta e Piano non crea mai alcuna difficoltà. Preoccupa semmai il paesaggio che distrae, mai la macchina che si guida con estrema facilità.

Il segreto sta principalmente in due tecnologie brevetto di Renault: il sistema Multisense, che permette di modificare fino a 10 parametri di marcia (sospensioni, acceleratore, risposta dello sterzo, ecc.) e il telaio 4Control che fino ai 60 km/h fa ruotare le ruote posteriori in senso contrario alle anteriori. Il risultato? Una grande SW che si adatta a ogni condizione, in montagna come in città. Anzi il raggio di sterzata della Talisman Sporter è di 10,8 metri, simile a quello della Clio! A velocità più alte (sullʼautostrada da Napoli fino allʼuscita di Castellammare) è possibile inserire la modalità Sport, che incrementa la reattività della vettura e la prontezza di risposta dellʼacceleratore, regalando una guida più dinamica e divertente.

Le rifiniture e gli equipaggiamenti sono il massimo, in questo Renault non teme confronti, e la gamma Talisman dispone della miglior tecnologia. Non sono pertanto una sorpresa gli interni dellʼammiraglia wagon, comodissimi e col sedile guida con funzione massaggio lombare e riscaldabile elettricamente. È poi unʼauto poliedrica, con grande bagagliaio da 572 litri, che abbattendo il divano posteriore arriva fino a 1.700 litri. Il portellone ha una pratica apertura e chiusura automatica e la soglia di carico è posta a soli 56 cm da terra. Il fiore allʼocchiello è però la tecnologia: il tablet R-Link 2 permette di gestire tutte le funzioni di bordo, dalla navigazione con cartografia europea al Multisense. Lʼassistente al parcheggio automatico funziona anche nei parcheggi paralleli.