La “Corsa” Opel verso la vetta

08:00 - Se il segmento C delle compatte 5 porte soffre (lo dice il mercato), è anche colpa delle sempre più grandi e versatili compatte del segmento inferiore. Auto sempre più ricche di contenuti, come la nuova Opel Corsa, giunta alla quinta generazione, che nel segmento B ci sta a fatica. Tra pochi giorni nelle concessionarie italiane, la nuova Corsa ha un equipaggiamento di serie talmente ricco da poter essere considerata a tutti gli effetti una prima auto di famiglia, soprattutto nella carrozzeria 5 porte lunga 4,02 metri. Per i più giovani cʼè sempre a disposizione tre porte.

Assetto nuovo e ribassato di 5 mm rispetto al precedente modello, nuove sospensioni, una barra antirollìo maggiorata, un nuovo sterzo. Sono davvero tanti gli interventi meccanici che hanno reso ottima, sotto tutti i punti di vista, la nuova Corsa. In marcia si percepisce con nettezza la scarsa rumorosità, la tenuta impeccabile, lʼagilità e prontezza del volante. Ma la “marcia” in più della nuova Corsa sta anche nei fari anteriori bixeno di lunga profondità, nelle luci diurne a LED, nel parabrezza riscaldabile ThermaTec, nei retrovisori esterni riscaldabili, nello specchietto retrovisore interno con funzione automatica antiabbagliamento. Dotazioni che nella categoria brillano per la loro assenza.

Il design esterno esprime forme più scolpite e un cambiamento sostanziale del frontale, dove sono inediti i gruppi ottici ad ala, in stile Adam. Salto di qualità evidente per gli interni, innanzitutto per spaziosità del sedile posteriore e comfort di seduta e vani portaoggetti. Lʼambente è razionale e la strumentazione non segue a tutti i costi le tendenze di design hi-tech di molte concorrenti, un look spesso non sostenuto dalla concretezza delle soluzioni, e anche per il navigatore si è scelta la formula minimalista dello smartphone da integrare col grande schermo touch da 7 pollici (IntelliLink).

Tgcom24 ha provato la quinta serie di Opel Corsa nella nuova motorizzazione 3 cilindri 1.0 Ecotec turbo benzina, declinato nei due livelli di 90 e 115 CV. Piccola cilindrata, ma grande dinamicità, super efficiente quanto a consumi ed emissioni (4,3 litri/100 km nel misto la 90 CV). Lʼimpressione che dà su strada è quella della solidità, per la tenuta sempre ottimale, la risposta immediata delle sospensioni e la sensazione di tenerla bene a bada che deriva dallʼassetto più basso. Il motore mille esprime brillantezza anche ai bassi regimi e accelera con facilità impressionante, anche grazie al cambio manuale a 6 marce che sollecita subito il guidatore a passare alle marce alte. Salendo di giri, lʼauto non perde in stabilità per via del servosterzo che si alleggerisce e facilita le manovre in ripresa.

Lʼampia gamma motori ‒ interamente Euro 6 ‒ si avvale di altri benzina e dei turbodiesel CDTI ecoFlex di 1,3 litri da 75 e 95 CV, non meno efficienti. Nel corso del 2015 sarà lanciata anche la versione GPL Tech. Quattro gli allestimenti: base, N-Joy, B-Color e Cosmo. I prezzi della nuova Opel Corsa partono da 12.100 euro.