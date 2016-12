7 dicembre 2015 Kia Picanto, lʼagilità della gazzella Garanzia 7 anni e prezzo di 9 mila euro

Smussare gli angoli per addolcire chi la guarda, ma lʼapparenza inganna e quando cʼè da divincolarsi nel traffico cittadino, Kia Picanto dimostra lʼagilità di una gazzella. Se serve, sa anche graffiare, anticipando altre vetture ai semafori, occupando bene la corsia di sorpasso in colonna e quasi sgomitando con gli scooter. Insomma, non cʼè city car più city car della Picanto e se si è in cerca di unʼutilitaria che copra i tragitti metropolitani con destrezza, beh la piccola Kia si rivela imbattibile.

Tgcom24 ha provato la nuova Picanto a Milano, che con i suoi divieti e telecamere, le sue strade sempre più strette man mano che ci si avvicina al centro e le tante corsie riservate per i mezzi pubblici è il banco di prova più difficile per chi si avventura in auto in città. Con la baby Kia, però, la prospettiva è un poʼ meno brutta: Picanto è agile e maneggevole, come prima in fin dei conti, ma il motore mille benzina consuma pochissimo ed è adesso Euro 6. Non brilla quanto a prestazioni, è chiaro, ma a che ci serve in fondo quando la principale preoccupazione è non farsi catturare dal rosso dei dodici (dico 12!) semafori di via Melchiorre Gioia? E fare lo scattino giusto alle rotonde per non perdere tempo e trovare parcheggio sulle strisce blu che anticipano lʼArea C di Porta Nuova?

Qualità che mettono in secondo piano qualsiasi altro discorso, come il restyling del modello. Dopo 4 anni, infatti, Kia manda Picanto sotto i ferri del chirurgo estetico, ma il lifting è concentrato per lo più nella zona frontale: gli angoli della calandra sono stati smussati, la presa d'aria inferiore è più ampia e i fendinebbia integrati nel paraurti. La nuova Picanto ha contenuti da segmento B, perché già la prima versione City Limited ha di serie lʼESP, la radio con CD/MP3 e il climatizzatore. L'allestimento Glam (1.000 Euro in più) aggiunge volante in pelle, connessione Bluetooth e luci a Led anteriori e posteriori. Buono il bagagliaio, 200 litri che diventano 820 abbattendo la seconda fila. Negli interni spicca il sistema di infotainment Kia My Music. Ma se di contenuti bisogna parlare, anche la garanzia di 7 anni di serie o 150 mila km è una carta da tenere in debita considerazione. Nel segmento A non troverete paragoni.