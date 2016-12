6 luglio 2015 Jeep Cherokee 2.2 Multijet 200 CV Nuovo e più efficiente motore Euro 6

La Fortezza di Bard, le strade intorno a Cervinia, la bellezza e lʼattenzione richieste nella guida in Val dʼAosta hanno fatto da scenario a una arrampicatrice coi fiocchi: Jeep Cherokee. Nella nuova motorizzazione turbodiesel 2.2 Multijet II da 200 CV, che il gruppo FCA ha mandato a listino in Italia proprio in questi giorni. Un motore ottimo, scattante in autostrada e forte in montagna, potente quando si dà gas come fosse una berlina sportiva, stabile e irresistibile sui tornanti.

Jeep Cherokee 2.2 Multijet II 200 CV viaggia sempre col massimo comfort e rende tranquilla la marcia qualunque sia il terreno su cui si muove. Perché la raffinata tecnologia offroad di Jeep attiva la trazione integrale solo quando necessario. Il guidatore, però, può agire sul Select Terrain per scegliere tra 4 modalità di marcia, ma in ogni caso lʼassetto è morbido e i passeggeri a bordo ne beneficiano. Eppure la trazione integrale Active Drive II con marce ridotte potrebbe arrampicarsi sulla roccia e sugli sterrati più infidi. Può, ma tutto sommato non è nelle corde di Cherokee, che nel look è forse il Suv più cittadino ed elegante della gamma Jeep.

Il nuovo Multijet è un motore assolutamente inedito in casa Jeep, è conforme allo standard Euro 6 e prende il posto del 2.0 Multijet II da 170 CV. Ha un rapporto corsa-alesaggio nuovo, un nuovo turbocompressore a geometria variabile, un sistema dʼiniezione a elevata pressione (2.000 bar), bielle e pistoni alleggeriti. Ma nuovi sono anche lʼalternatore, la pompa dellʼolio, il sistema di trattamento dei gas di scarico. Alla fine, nonostante la sua potenza ‒ i 200 CV ne fanno il Multijet più potente ‒ e le ottime performance dinamiche ‒ da 0 a 100 in 8,5 secondi ‒ i consumi medi di 5,7 litri per 100 km sono unʼinezia per un Suv di questa mole. Un motore con orgoglio italiano, perché prodotto nello stabilimento irpino di Pratola Serra. Impronta americana invece per la trasmissione, il cambio automatico a 9 rapporti.

Al volante la maggiore spinta si fa sentire subito, già in partenza, ma è quando la strada inizia a salire che la "facilità" di marcia di questo Cherokee da 200 CV diventa una virtù rara. Il dinamismo del Suv si vede dai numeri: 440 Nm di coppia massima, disponibile a 2.500 giri al minuto, permettono di non avvertire alcun turbo lag anche quando le pendenze crescono e la marcia inserita è medio-alta. La coppia supera del 25% quella del precedente Multijet 170 CV e pertanto la progressione è poderosa, mentre di suo il cambio automatico ci mette il comfort e la sicurezza. Quando si scende troppo di giri, il nuovo Multijet II consente anche la scalata multipla e in tempi rapidi, per facilitare così la successiva ripresa. La velocità di punta fa un vero balzo e raggiunge ora i 205 km orari.