21 giugno 2016 08:30 Ford Ranger, cʼè un nuovo duro in città Test drive fra le cave di marmo di Carrara

Sempre più comfort per Ford Ranger, il pick-up più venduto in Europa giunto alla quarta generazione, che mantiene l’anima di un fuoristradista puro e di un lavoratore infaticabile. Tre le versioni in gamma: cabina singola a due posti, super cab a 4 posti e cabina doppia a 5 posti. E a settembre arrivano i motori Euro 6.

Quello dei Pick-up, qui da noi, è un mercato di nicchia, colpa soprattutto di una farraginosa legislazione che, tranne qualche rarissima eccezione, ne consente l’omologazione soltanto come autocarro, con tutti i vantaggi e gli svantaggi del caso: detraibilità fiscale, niente bollo, ma varie problematiche legali ed assicurative, circa la presenza, a bordo, di personale non collegato all’azienda. Il Ranger della Ford, oltre che in Europa, regna sovrano anche sul nostro mercato, dove lo scorso anno è stato venduto in 1.162 unità. Ora si rinnova dal punto di vista tecnico e per dotazioni interne. A bordo è possibile essere super connessi con il Sync 2, comprensivo di controllo vocale di alcune funzioni e chiamata d’emergenza, e arriva poi una telecamera posteriore, che oltre ad agevolare i parcheggi, traccia un’utilissima linea guida per l’aggancio del rimorchio.

Lo schema tecnico resta, sostanzialmente, immutato: robusto telaio a longheroni, avantreno a ruote indipendenti e ponte rigido posteriore. Le dimensioni crescono, mediamente, di 3 mm in lunghezza (5.277 mm il doppia cabina) e 10 in larghezza. Ottimizzata la gamma motori, sia per prestazioni, che per consumi (calano mediamente del 17%), grazie anche all’introduzione del sistema Start&Stop. I due turbodiesel, da settembre, sono disponibili secondo standard Euro 6. Il 4 cilindri 2.2 cresce di 10 CV, 160 in totale, con coppia massima di 385 Nm, disponibile già da 1.500 giri. Il 5 cilindri 3.2 arriva a 200 CV, con 470 Nm di coppia massima, anche in questo caso, dai 1.500 giri. Entrambi le unità possono essere accoppiate a un cambio 6 marce automatico a convertitore di coppia. Gli intervalli per la manutenzione passano a 30.000 km o 2 anni. Altri interventi interessanti: il servosterzo elettrico e un sistema di ricarica intelligente della batteria (come effetto secondario allunga anche la vita ai freni).

Il Ranger può passare dalla trazione posteriore all’integrale anche in movimento, fino a 120 km/h, per inserire le ridotte, invece, bisogna fermarsi. I numeri sono da vero fuoristrada: altezza “libera” da terra (significa che parte dal differenziale), di circa 23 cm; profondità di guado di 800 mm; angoli di attacco, uscita e dosso, rispettivamente, di 28, 25 e 25 gradi. Per gli amanti dell’off-road c’è poi un pacchetto, al costo di circa 300 euro, che offre scudi di protezione per il sottoscocca e un differenziale posteriore bloccabile. Telaio a longheroni, dunque, che consente un uso gravoso, continuato, abbinato alla trazione integrale, con una riduzione al ponte posteriore ottimizzata per trainare rimorchi fino a 3.500 kg. Di serie c’è il sistema di stabilizzazione del rimorchio e il sistema di controllo adattivo del carico (Ranger può caricare fino a 1.403 kg).