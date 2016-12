Ford nuovo EcoSport, il Suv gentile

Una bella proposta dʼefficienza, poiché questo 3 cilindri sviluppa 125 CV di potenza e vi abbina consumi ed emissioni propri di unʼutilitaria. Un motore efficiente ma anche molto silenzioso , che regala una bella sensazione di comfort e affidabilità, e soprattutto produce un miglior feedback sul guidatore rispetto alla prima serie del Suv . E con questo che abbiamo girato serenamente per i colli piemontesi, scoprendo di EcoSport la sterzata morbida e precisa . Va molto bene anche sulle strade sterrate, tra i vigneti. È un Euro 6 e l'accoppiamento motore-cambio manuale a 5 marce è stato rivisto per garantire più coppia ai bassi regimi e una migliore guidabilità. A richiesta cʼè pure il cambio automatico Powershift.

Lʼaspetto più evidente del look, rispetto alla prima EcoSport di un paio di anni fa, è la carrozzeria senza ruota di scorta sul portellone, che diventa un optional per gli affezionati al look dei 4x4 rudi. Con la nuova configurazione, che ridisegna completamente la zona posteriore, gli ingombri si riducono e la lunghezza totale del Suv si riduce a soli 4 metri, a tutto vantaggio della maneggevolezza. Dal punto di vista tecnico, Ford ha aggiornato la taratura di molle, ammortizzatori e barra di torsione posteriore (le sospensioni), ha messo il controllo elettronico di stabilità e reso il servosterzo più agile, aggiungendo infine il parabrezza e i retrovisori esterni riscaldabili. Contenuti che in Europa vanno per la maggiore e che il primo Ecosport ‒ veicolo "globale" per eccellenza ‒ trascurava. Gli pneumatici di primo equipaggiamento sono Goodyear misura 205/50 da 17 pollici.