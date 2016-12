27 novembre 2015 Fiat pensa alla “Tipo” giusta per gli italiani In arrivo il prossimo weekend da 12.500 euro

Amanti delle berline classiche, quelle con la coda e le quattro porte, con lʼabitacolo centrato tra i tre volumi, Fiat ha pensato a voi. Sembrava avervi trascurato (e in effetti era da anni che in Fiat non se ne producevano), ma ora torna a coltivarvi con un prodotto semplice, lineare, senza fronzoli. Classico appunto. Si chiama Tipo, la nuova Tipo, che Tgcom24 ha provato stamane a Torino nella motorizzazione a gasolio 1.6 Multijet II 120 CV.

Un motore robusto ed efficiente, anche questo un classico in casa Fiat. Progressivo, molto fluido, il Multijet diesel è il compromesso ideale tra chi cerca brillantezza delle prestazioni ed economicità di esercizio. Non a caso è dal primo Multijet Fiat che ha preso piede quella tecnologia common rail utilizzata oggi da tutti i costruttori che si avvalgono di motorizzazioni diesel. La potenza di 120 CV, e soprattutto una coppia massima di 320 Nm fin dai 1.750 giri al minuto, assicurano unʼelasticità di marcia invidiabile, con buone accelerazioni da fermo (meno di 10 secondi sullo 0-100) e buone riprese. Col massimo dellʼefficienza: 4,2 litri di gasolio per fare mediamente 100 km, ed emissioni di CO2 di appena 110 grammi al chilometro.

Nella prova sulle strade e i dintorni di Torino, la nuova Tipo fa valere la sua discreta stazza (4,54 metri di lunghezza e 1,80 di larghezza) e lʼottima tenuta di strada. Abbiamo girato per strade statali, autostrada, strade di montagna, sempre con il massimo comfort. La personalità non manca alla berlina, con un frontale generoso e due belle scolpiture sul cofano, ma soprattutto lʼoriginale disegno di paraurti anteriore e parafanghi delle ruote, che assicurano la migliore aerodinamica tra ruote e sottoscocca. La linea di cintura è alta e robusta, mentre il terzo volume ha un design più essenziale e minimalista, che apre su un bagagliaio da 520 litri, da primato tra le berline di segmento C. Ottimo anche il CX aerodinamico di 0,29, che contribuisce allʼefficienza della vettura.

Essenziali anche gli interni, ma con tutti gli accessori di cui si ha bisogno. Fiat ha pensato la Tipo per clienti pragmatici, che cercano semplicità, funzionalità e valore. Il diametro di sterzata di 11 metri è un bel segnale di agilità della berlina, leggera allo sterzo e con un cambio manuale a 6 marce maneggevole. Il disegno degli interni ha il suo tratto più incisivo nella lunetta sul cruscotto, che divide i volumi della plancia in due semi-gusci (uno più materiale e tattile, lʼaltro più funzionale e tecnico). Una soluzione che alleggerisce visivamente lʼinsieme e, al tempo stesso, esalta la spaziosità dellʼabitacolo. Tra le dotazioni spicca il sistema multimediale UConnect, proposto in due distinte versioni.