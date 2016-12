9 giugno 2016 09:30 Fiat Fullback, il pick-up che corre verso la meta Il Work Hero che piace alle famiglie

Lavoro, svago, traslochi, viaggi. Tutto è possibile col nuovo pick-up della Fiat. Si chiama Fullback, come il ruolo del difensore tuttofare nel rugby, e lʼabbiamo provato tra le colline piemontesi e attorno ai monti di Pinerolo. Qui ha rivelato tutte le sue capacità sui percorsi di montagna, andando sempre alla grande. Un veicolo che non teme fango, neve, buche e dislivelli, grazie a una sapiente trazione 4x4 che interviene secondo molteplici varietà dʼimpiego.

Fiat Fullback è un vero “Work Hero”, nato per rispondere alle esigenze del cliente professionale. Quello che ha bisogno del suo cassone capace di trasportare fino a una tonnellata di peso, e con altre 3 tonnellate eventualmente trainabili col rimorchio. Ma attenzione, ché questo non è un autocarro, anzi per contenuti interni e comfort è unʼauto, semmai assimilabile a un grande Suv. La carrozzeria è bellissima: moderna, con linee curve, un cabinato doppio con 4 portiere molto funzionali. Ben supportato dalle robuste sospensioni e super ammortizzato, Fiat Fullback è insomma anche il mezzo ideale per andare in vacanza con tutta la famiglia. Versatile e affidabile, il pick-up che Fiat ha realizzato grazie alla collaborazione con Mitsubishi è proposto in tre configurazioni e sia a trazione posteriore che integrale.

Il valore aggiunto della trazione 4x4 di Fullback sta nel fatto che il guidatore può scegliere se attivare la modalità semipermanente (part time) o permanente (full time). Nel primo caso la marcia ammette tre posizioni di guida: 2H per strade ordinarie e sola trazione posteriore, 4H fino ai 100 km/h distribuisce la trazione sulle 4 ruote motrici, 4L che si avvale di marce ridotte per le condizioni estreme in fuoristrada. La modalità “full time” o permanente è caratterizzata dal differenziale centrale Torsen, supportato da tre frizioni a controllo elettronico che gestiscono in tempo reale la trasmissione della coppia motrice alle ruote, in base alle condizioni stradali e alla velocità. In questo caso sono 4 le modalità di guida: alle 2H e 4H si aggiungono la 4HLc che prevede il blocco del differenziale centrale, distribuendo equamente la coppia fra ruote anteriori e posteriori, e 4LLc che prevede blocco del differenziale centrale e inserimento delle marce ridotte.