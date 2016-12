Fiat Doblò, tutto lo spazio che vuoi!

08:00 - Un veicolo, due anime e tante possibili varianti. Il più pirandelliano dei veicoli è Fiat Doblò, di cui arriva in questi giorni la quarta generazione. Con tante sorprese in gamma, come le sospensioni autolivellanti Bi-Link, i tre sedili anteriori sulla versione Cargo, la possibilità di creare un vano bagagli fino a 4.000 litri di capacità! Tgcom24 ha provato a Cambiano, nei dintorni di Torino, il Doblò passeggeri nella classica versione 1.4 benzina 95 CV Easy e la versione commerciale maxi SX con motore a gasolio da 105 CV.

Partiamo dalle due anime di nuovo Dobló: veicolo commerciale e monovolume per famiglie, con una configurazione a 7 posti (2+3+2) che lascia anche un discreto bagagliaio. Nella sua categoria Doblò è una garanzia e Fiat ne promuove le doti con una serie di migliorie per renderlo fruibile sette giorni su sette, nei giorni feriali come veicolo da lavoro e nei fine settimana perfetto per lo svago e il tempo libero. Per far ciò, aveva bisogno di un assetto da vettura stradale piuttosto che commerciale, e così sul nuovo Doblò trovano posto le sospensioni Bi-Link che nel suo segmento non ha nessuno. Grazie a uno schema a ruote indipendenti e agli ammortizzatori posteriori a doppia taratura con molle nuove, che assorbono meglio le asperità del manto stradale, queste sospensioni assicurano il miglior handling tra le multispazio, la riduzione del rollio e il conseguente ottimo comfort di marcia.

Il comfort a bordo è la cosa che si percepisce con maggior nettezza. Lʼabitacolo è luminosissimo, la visibilità per il guidatore è straordinaria e lʼambiente è arioso. Se qualcuno aveva nostalgia della Multipla, col nuovo Doblò potrà rispolverare le vecchie sensazioni. Nuovi i rivestimenti interni: bellissimo il rosso del nostro modello, più convenzionale il grigio, in sintonia con la plancia che è sempre grigia. Il 1.4 benzina è brioso quanto basta, vivace più che scattante, silenzioso e affidabile, anche perché (con furbizia?) i tratti misti della provincia piemontese sembrano il terreno ideale del veicolo. Il design degli esterni è lineare e pulito, soltanto per la fiancata i designer Fiat hanno osato un poʼ di più quanto a dinamicità. Molto funzionali sono i retrovisori esterni, grandi, a soddisfazione di qualsiasi pilota, e moderni per quelle frecce integrate, mentre i cerchi in lega sono nuovi e da 16 pollici.

Uno sguardo al nuovo Doblò Cargo, punta di diamante di Fiat Professional, che promette bassi consumi e costi di gestione ridotti. Il motore 1.6 multijet II Ecojet è un moderno turbodiesel Euro 6, cui è abbinato un cambio a 6 marce. Optional anche lʼautomatico Dualogic. Il plus del veicolo è la funzionalità, con le portiere laterali scorrevoli, la grande modularità interna e un volume di carico che va da 790 a 3.200 litri sulla versione a passo corto e fino a 4.000 litri per le versioni a passo lungo e altezza maggiorata. La cappelliera è in grado di sostenere fino a 70 kg di carico e i 23 vani portaoggetti interni aggiungono altri 200 litri alle disponibilità dei passeggeri!

Costruito nel collaudato impianto di Bursa, in Turchia, Nuovo Fiat Doblò è proposto in tre allestimenti e 7 motorizzazioni, per potenze comprese da 75 a 135 CV e alimentati a benzina, gasolio e metano. Considerando i vari pacchetti e le configurazioni, il veicolo può essere modulato in oltre mille combinazioni! La forbice di prezzi va da 18.200 a 25.900 euro.