Fiat 500X, una X dalle mille facce

09:00 - La Jeep targata Fiat, la 500 fuoristrada, la Jeep italiana. Chiamatela come volete, la realtà è che oggi, nellʼindustria dellʼauto globale, basta una folata di vento per spazzar via lʼidentità di un modello. E chi pensa che la Fiat 500 sia e resti per sempre lʼutilitaria degli italiani farà bene a cambiare idea. Perché la nuova, anzi inedita 500X che arriva nelle concessionarie Fiat è un moderno crossover (segmento che 10 anni fa neanche esisteva), con la trazione 4x4 su alcune versioni e il cambio automatico più evoluto al mondo. Sì proprio lʼautomatico sul quale gli italiani ancora storcono il naso, un 9 rapporti di grande flessibilità che viene montato sulla motorizzazione 2.0 Multijet a gasolio da 140 CV, versione provata da Tgcom24.

Pioggia. La pista Fiat di Balocco ci ha accolti nel peggiore dei modi ma, forse, è una fortuna, perché sono le condizioni giuste per le credenziali 4x4 della Fiat 500X nella versione top di gamma Cross Plus. La prima impressione è che lʼauto sappia come comportarsi in qualsiasi condizione, anche sotto la pioggia corre bene a buone andature e senza sbavature, maneggevole col suo volante importante e facile anche nel cambio, che fa tutto bene e rapidamente, anche le scalate quando freniamo con decisione per concederci una ripresa in curva degna di nome. La trazione 4x4 e lʼaffidabile Traction Plus sono il vero valore aggiunto di questo modello, ma attenzione, è disponibile soltanto per la versione top di gamma ‒ 30.650 euro di listino ‒ come anche il sistema di disconnessione dell’asse posteriore.

Il motore due litri turbodiesel sviluppa 140 CV di potenza e unʼottima coppia massima di 350 Nm già a partire dai 1.750 giri. E ciò rende questa versione di 500X particolarmente brillante, supera i 190 km/h di velocità e da 0 a 100 impiega meno di 10 secondi. I consumi medi di 5,5 litri per 100 km significano però un litro e mezzo in più dellʼaltro turbodiesel 1.6 da 120 CV (rispetto alla quale pesa circa 170 kg in più), forse più idoneo al target di mercato. Dopo la pista abbiamo provato lʼauto sullo sterrato e la prova è andata ancor meglio, perché nonostante il fango la marcia è sempre stata liscia e impeccabile, inserendo la modalità “all wheather”. In autostrada è molto silenziosa ed efficiente, merito di una scocca che impiega per il 73% acciai speciali.

Tutto italiano è invece il design, che esprime la personalità della nuova Fiat 500 in forme nuove. Quella X non è solo un capriccio, ma lʼidentità di un modello completamente nuovo, costruito sulla base di Jeep Renegade (a Melfi, Potenza) e non come la 500L costruita in Serbia sul pianale della 500. Lʼassetto è alto da terra, i cerchi vanno dai 16 ai 18 pollici, ma la lunghezza di 4,25 metri e le forme rotonde penalizzano un poʼ la spaziosità degli interni. Crossover compatto, offre 5 posti omologati, ma dietro si sta un poʼ strettini e il sedile posteriore è pure fisso, quindi non permette regolazioni per le gambe né di aumentare la capacità del bagagliaio. Può essere abbattuto e così si arriva a 900 litri, ma la fissità del sedile posteriore è comunque una limitazione rispetto a quanto oggi offre il mercato. In Fiat lʼavevano previsto: chi volesse più spazio troverà nella gamma Fiat la più familiare 500L, anche versione passo lungo.

Scelta di stile dunque quella fatta dai designer della Fiat 500X, destinata ad essere il modello Fiat più venduto in Usa (tutte le stime lo prevedono). Allʼinterno si fa notare la bella plancia, molto sofisticata e robusta (come anche le portiere), e con contenuti di grande qualità, anche nellʼintrattenimento. Al lancio dei prossimi giorni la 500X costerà a partire dai 17.250 euro della Opening Edition, ma la nostra versione 2.0 Multijet Cross Plus costa 30.650 euro. Chi vuol farci un pensierino, sappia che la stessa versione 2.0 Multijet 140 CV con trazione 4x4, ma con cambio manuale a 6 marce, costa in fase di lancio 26.150 euro.