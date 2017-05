15 maggio 2017 08:00 FCA democratizza il cambio automatico Tante proposte, Tgcom24 ha provato la Stelvio

Chi passa al cambio automatico, non torna più indietro. È uno dei tanti dati interessanti emersi alla presentazione, a Torino, dei nuovi cambi automatici FCA. Il cliente che guida con questo tipo di cambi è più soddisfatto della scelta di chi guida col manuale: per il 22% il cambio automatico è la seconda ragione di soddisfazione data dallʼacquisto di unʼauto nuova, dietro solo al fattore estetico che invoglia a comprare la macchina nuova.

Logico allora come FCA abbia in mente una strategia per democratizzare il cambio automatico, divenuto sempre più presente nelle scelte dʼacquisto degli italiani. Tgcom24 è andata a Torino a scoprire, sulla celebre pista sopraelevata del Lingotto, lʼamplissima gamma di modelli FCA con cambi automatici. Ce ne sono di ben quattro tipi di queste trasmissioni, noi abbiamo provato dal capoluogo piemontese al lago di Laux unʼAlfa Stelvio 2.0 benzina con cambio automatico 8 rapporti. Ormai i consumi tra cambi manuali e automatici sono identici, solo il secondo aggiunge esclusività allʼeccellente Suv. Un percorso misto e molto difficoltoso, in cui Stelvio ha dimostrato la solita super tenuta, la reattività del motore, potente e scattante.

Se però per unʼauto di fascia alta il cambio automatico è la prima opzione, per le auto piccole e medie ci sono ancora margini di crescita, sebbene oggi più del 20% delle auto che si immatricolano in Italia ha il cambio automatico. Nel segmento C la crescita dal 2012 al 2016 è stata di oltre 16 punti, dalʼ11% al 27%. Ecco allora che a maggio FCA offre il cambio automatico in omaggio su molti modelli: Fiat 500X, Tipo e 124 Spider; Abarth 124 Spider; Alfa Romeo Giulietta e Jeep Renegade. Un vantaggio che può arrivare fino a 2.000 euro (dipende dal modello), e aggiuntivo alle altre promozioni in corso.

Eppure cʼè cambio e cambio, e ogni modello deve avere quello appropriato. Il gruppo FCA, che come noto ha due teste tra America ed Europa, ne ha oggi in gamma 4 tipi: Aisin è il partner del classico cambio automatico a 6 rapporti a layout longitudinale; ZF invece lo stesso tipo di cambio ma a 8 rapporti, come quello della nostra Stelvio (ma anche Alfa Romeo Giulia e Jeep Grand Cherokee). Molto versatile, questo ZF 8 rapporti è adatto sia alle due che alle quattro ruote motrici, garantendo cambiate sempre precise e fluide. Il software è in grado di valutare diversi parametri, tra cui lʼaccelerazione, la coppia e la velocità di marcia, adattandosi sempre a ogni condizione e allineando i consumi a quelli di un cambio manuale a 6 marce.