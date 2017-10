24 ottobre 2017 08:55 Edge Sport, il viaggio ha un sapore relax Trazione 4x4 e sospensioni sportive

Un Suv che riempie la vita, che offre poche alternative al cliente perché è solo turbodiesel con trazione 4x4 e tutto o quasi è previsto di serie. È Ford Edge, che Tgcom24 ha provato nella versione Sport in un lungo viaggio da Roma a Treviso, passando per Verona. Unʼauto molto comoda e piena di comfort, che ci ha consentito di fare un percorso lungo con poca fatica.

La versione Sport è piacevole e brillante al tempo stesso. Il Suv cammina e non poco. La posizione di guida alta e comoda, il motore performante con ottimo spunto se passa in modalità S con il cambio, dimostrano lʼeccellenza Ford nel segmento dei grandi 4x4. Edge è molto stabile su strada e ha un rollio in curva quasi impercettibile. Il motore 2.0 TDCi è declinato nei due livelli di 180 e 210 CV, la versione Sport ha questʼultimo, più indicato alle due tonnellate e oltre di stazza del veicolo. Sempre di serie è la trazione integrale intelligente Ford, con le sospensioni sportive e lo sterzo adattivo, che modifica in tempo reale il rapporto tra giri del volante e direzione delle ruote per garantire la massima agilità alle basse velocità e più precisione alle andature più sostenute.

La serie Sport si distingue per la connotazione sportiva: nel look spiccano i cerchi neri in lega da 20 pollici e lʼestrattore posteriore. Nellʼabitacolo, invece, la fa da padrona lʼergonomia, con tutti i comandi a portata di mano, lo schermo touch facile da usare e con la possibilità di fare il “mirror” con il proprio telefonino. Se cʼè una ragione che spiega bene il comfort del nostro viaggio, sta nel sistema di riduzione attiva del rumore Active Noise Control (di serie su Titanium e Sport), e nel montaggio di cristalli acustici che favoriscono lʼinsonorizzazione dellʼabitacolo. Lʼimpianto di areazione è efficiente e il cambio automatico Powershift, con levette al volante, è comodo e sorprende per lʼimpostazione sportiva.