DS4 Crossback, fascino ed eleganza

Eleganza, versatilità, modernità ma con un occhio volto a un passato glorioso. Stiamo parlando della DS 4 Crossback, la nuova crossover francese che prende le mosse dalla rinnovata DS 4 e si caratterizza per lʼassetto più alto da terra di 30 mm e per le dotazioni raffinate che ne fanno una berlina premium 5 porte. Tgcom24 lʼha provata nella versione a gasolio BlueHDi 180 CV Start&Stop, con cambio automatico e allestimento Sport Chic, il top di gamma per intenderci.