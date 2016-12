28 dicembre 2015 Dacia Sandero Stepway Turbo Gpl Cilindrata 900 e potenza di 90 CV

Il suo successo va oltre la crisi. Dacia cresce sempre, di anno in anno, questʼanno soltanto in Italia venderà più di 50 mila veicoli. Perché alla sua gamma va il merito di avere il miglior rapporto qualità/prezzo del mercato. Un aspetto che consolida con la nuova motorizzazione Turbo Gpl di 900 cc da 90 CV, gentile concessione della Casa madre Renault. Tgcom24 ha provato la Sandero Stepway Turbo Gpl, versione di punta e nuova di zecca della gamma Sandero.

Rispetto al precedente motore a gpl della 5 porte di segmento B Dacia, questo compie un balzo triplo in avanti dal punto di vista tecnico. Prima di tutto è Euro 6 e ha lo Start&Stop, ma poi il passaggio dal 4 al 3 cilindri ‒ con la cilindrata che scende da 1.149 a 898 cc ‒ ha permesso di raggiungere una maggiore efficienza e, al tempo stesso, garantire prestazioni più brillanti. La potenza sale da 75 a 90 CV e la coppia massima da 105 a 140 Nm, peraltro disponibile già a 2.250 giri al minuto anziché 4.250 come sul vecchio 1.2 gpl aspirato. Le emissioni di CO2 passano da 120 g/km a 98 e i consumi nel ciclo misto da 7,5 a 6,2 litri, che in termini pratici significano unʼautonomia di marcia ‒ con un pieno di gpl che costa poco più di 18 euro ‒ che sale da 426 a 516 km. E considerando anche il serbatoio di benzina, lʼautonomia supera i mille km! Infine, il tagliando della versione Turbo Gpl è previsto ogni 20.000 km oppure un anno.

Già queste cifre spiegano molte cose. Ma in più va detto che il motore va molto bene, il gpl non intacca le prestazioni in città, e la nostra Sandero Stepway è inaspettatamente dinamica. Anche perché non è piccola, i suoi 4,08 metri di lunghezza sono ben oltre la media di categoria e la buona spaziosità degli interni si nota. Lʼimpianto per il gas, fornito dalla Landi Renzo, è poi installato direttamente in fabbrica e questo consente a Dacia di confermare anche su questa versione la garanzia standard di 3 anni o 100.000 km. A bordo, per ottimizzarne lʼefficienza, va premuto il tasto "Eco", che un poʼ rallenta negli scatti da ferma, ma non nelle riprese dove invece la presenza del turbocompressore favorisce una risposta pronta e i sorpassi a velocità più alte sono facili e decisi.