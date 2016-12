CLA Shooting Brake, la Sport Wagon

09:00 - È la wagon che mancava: sportiva, con un design dinamico che ricorda quello di una coupé, col miglior Cx aerodinamico della categoria: 0,26. Stiamo parlando di Mercedes CLA Shooting Brake, che Tgcom24 ha provato da Roma allʼArgentario in occasione del Mercedes Golf Trophy. Allʼandata siamo stati al volante della 200 benzina, al ritorno a quello della AMG (una bomba), che in Italia arriverà soltanto in un secondo momento.

Una cosa va detta subito: delle wagon Mercedes mantiene tutte le doti di comfort, spaziosità e ampiezza del bagagliaio. Perché le linee sensuali non minano la versatilità dellʼauto, che si propone come alternativa estetica alla Classe C SW. La grande capacità di carico sta lì a dimostrarlo: con 5 passeggeri a bordo il vano bagagli offre una capienza da 495 a 595 litri (dipende dal sedile posteriore scorrevole). Si superano i 1.350 litri se si reclinano gli schienali della seconda fila. E non manca lʼeleganza, col fiore allʼocchiello degli interni disegnati nel nuovo Centro Stile che Mercedes ha impiantato a Como. Insomma, la bellezza incontra la funzionalità. La CLA Shooting Brake esce dagli schemi, interpreta in modo totalmente inedito la categoria delle station wagon, ma conferma tutta lʼeleganza che ci si attende dalla marca tedesca.

Unica nel suo genere, con un assetto insolitamente basso per il segmento, la CLA Shooting Brake offre più spazio sulla testa dei passeggeri posteriori rispetto alla CLA berlina. Lunga 4,63 metri, la vettura auto ha proporzioni tra i volumi della carrozzeria inediti, dando vita a un segmento sostanzialmente nuovo, che potrebbe definirsi crossover tra i segmenti SW e coupé. A richiesta è disponibile il portellone posteriore Easy-Pack, azionabile elettricamente, e il Pacchetto per il vano bagagli che comprende un box ripiegabile, una presa da 12 V e una rete portaoggetti ai lati del vano bagagli. Di serie cʼè il sistema multimediale Connect Me, che attraverso una scheda Sim 3G intestata a Mercedes collega lʼauto a una centrale operativa e permette di interagire con la vettura, anche e soprattutto per ragioni di sicurezza. Tra le dotazioni hi-tech ci sono il Collision Prevention Assist Plus con frenata automatica di emergenza e lʼAttention Assist. La telecamera posteriore serve (e molto) ad attenuare il difetto di una scarsa visibilità posteriore.

Al lancio la CLA Shooting Brake è proposta con due motorizzazioni diesel e tre benzina, più la quarta straripante CLA 45 AMG da 360 CV. Non mancano le versioni a trazione integrale, mentre il cambio è lʼautomatico a doppia frizione 7G-DCT, puntuale negli innesti e sempre pronto a salire di giri appena avverte la strada libera. La versione provata ‒ CLA 200 benzina da 156 CV ‒ rivela lʼottimo telaio, lo sterzo preciso e un comportamento sempre pulito, oltre a una silenziosità di marcia considerevole. Il motore invece è potente quanto basta, è evidente che il 4 cilindri potrebbe di più, ma Mercedes ha in gamma versioni più brillanti, se si vuole spendere qualcosina in più. I prezzi della vettura partono da 31.390 euro, la 200 benzina costa 34.700 euro, mentre la CLA 45 AMG costa 58.000 euro. Ma questa performante versione monta il motore 2.0 turbo da 360 CV, ha la trazione 4Matic e accelera da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi. Ci accoglie però con interni in pelle e cuciture rosse, il pacchetto AMG con sedili sportivi, pedaliera in alluminio e sterzo a tre razze pelle/alcantara.