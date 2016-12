19 gennaio 2016 Citroen C4 Picasso non conosce lo stress Il monovolume gioca unʼaltra carta

Cambio automatico e piacere di guida. Il sodalizio diventa sempre più sincero, come dimostra la Citroen C4 Picasso, che nelle motorizzazioni top di gamma propone anche il cambio automatico a sei rapporti EAT6. Una bella sorpresa anche per Tgcom24, che ha provato il monovolume francese con questo cambio montato sulla versione BlueHDi 120 CV diesel, scoprendone lʼinserimento delle marce rapido e preciso.

Compatta di bella mole, 4,43 metri di lunghezza e quasi 1,85 di larghezza, Citroen C4 Picasso è unʼauto dal design originale, molto confortevole allʼinterno e con una grande tenuta di strada. Con il cambio automatico EAT6 ‒ che conferma gli stessi livelli di consumo ed emissioni di CO2 del cambio manuale ‒ si rivela una vera ammiraglia in formato monovolume, adattissima per famiglie a caccia di spazi. Veramente piacevole da guidare, abbiamo attraversato la riviera romagnola da Cervia a Milano Marittima, per poi addentrarci nellʼentroterra per parecchi chilometri ma senza renderci conto del tempo che passava. E senza accusare un minimo di stanchezza! Lʼinserimento delle marce è più rapido del 40% e il piacere di guida è sorprendente. Merito di un convertitore che abbassa i regimi di funzionamento del motore, mantenendo le prestazioni allo spunto e riducendo i giri a velocità elevate.

Il vero piacere, però, è dentro lʼMPV Citroen. Lʼabitacolo è un ambiente pieno di luce e spazioso. I tre sedili posteriori hanno eguale larghezza e i sedili Relax hanno unʼestensione super comfort per le gambe. Grande è la modularità degli interni, con la prima fila in cui è possibile ripiegare totalmente il sedile del passeggero per aumentare la capacità di carico fino a due metri e mezzo. La dotazione tecnologica è al servizio del benessere e della sicurezza, come dimostra lʼinterfaccia di guida 100% touch con display panoramico da 12 pollici ad alta definizione. Il sistema Vision 360 consiste in 4 telecamere che riprendono a volo dʼuccello la marcia dellʼauto, e non mancano il Park Assist, la spia di superamento involontario della carreggiata, lʼIntelligent Traction Control.