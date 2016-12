17 agosto 2016 09:00 Citroen C3 Max, piccola bomba Che emozioni sul circuito Nuvolari di Voghera!

La vocazione sportiva di Citroen parla da sola: 8 titoli mondiali vinti nel Campionato Rally (WRC), 5 Parigi-Dakar. Non sorprende dunque che sulla base della C3, la attuale generazione (sarà sostituita dalla nuova C3 a fine anno) sia stata elaborata una versione da corsa C3 Max, che Tgcom24 ha avuto il piacere di guidare sul circuito “Tazio Nuvolari” di Voghera.

Impegnata nel Campionato italiano Turismo e nel Campionato di Velocità in Montagna, la Citroen C3 Max è stata messa a punto dai tecnici di Procar Motorsport, insieme a quelli di 2T Course & Reglage, che hanno sviluppato ulteriormente motore e assetto. Molto divertente da portare, ci regala più di quanto ci si possa aspettare e dà lʼimpressione di poter sempre spingere, anche se un pizzico di perizia e la dovuta intelligenza aiuterebbero in molti frangenti. Lʼemozione è pari a quella di un luna park agli occhi di un bambino, tanta emozione ci colpisce in pancia e sale poi in gola. In rettilineo vola, e raggiunge la velocità di 255 km/h. Il merito della C3 Max è il super telaio, che regala un handling mostruoso.

La frizione serve solo per mettere la prima, poi si fa tutto con le palette al volante, ed è questo un altro motivo di divertimento. Attenzione però la richiede la frenata! Il pedale va schiacciato forte, e allora sì che la nostra C3 Max risponde bene, perché frenare questa vettura leggerissima (pesa 1.225 kg), il cui motore 1.6 sviluppa 300 CV, non è facile! Sono quasi 50 CV in più rispetto al modello che ha vinto il CIT 2015 nella categoria fino a 1.800 cc. La coppia massima 400 Nm a 5.800 giri permette scatti repentini ed è questa la svolta fondamentale per le gare di velocità in salita. Quanto alla leggerezza, merito va anche a soluzioni innovative, come la sostituzione delle portiere in acciaio con quelle in carbonio.

Per Citroen la C3 Max rappresenta una sfida importante: il ritorno alle gare sportive, non solo nel CIT ma anche dal 2017 nel Mondiale Rally (WRC). La tradizione della Casa francese nel campo delle piccole “bombe da corsa” è dʼaltronde consolidata: nel 1980 uscirono le Visa da corsa dalle utilitarie stradali Visa Super, per le quali fu anche creato un Visa Trophée poi la chrono nel 1982. Nel 1983 fu la volta della Visa Chrono e un esemplare era in bella mostra a Voghera con la livrea originale e il numero 102 da gara.