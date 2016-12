30 novembre 2016 08:10 Cinque porte e molto altro per la Ford Ka + Provata una versione super accessoriata da 10.450 euro

In parole semplici, è la Ford Ka a 5 porte. Attenzione però, in comune alle vecchie Ka cʼè soltanto il nome dʼorigine e quelle forme un poʼ arrotondate. Lʼinedita Ford Ka + (si legge Plus) che arriva oggi anche sul nostro mercato è, infatti, una 5 porte grande quanto la Fiesta, versatile e ben accessoriata, con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Tgcom24 lʼha provata a Roma nella versione Ultimate e motore 1.2 benzina da 85 CV (lʼaltro è 70 CV), il top di gamma.

Partiamo proprio dal modello provato, che in sintesi propone di serie 6 airbag, i fendinebbia, il sistema di apertura a distanza del portellone posteriore, il climatizzatore, due agganci Isofix sul sedile posteriore, lʼABS con ripartitore elettronico di frenata EBD e lʼassistente nelle partenze in salita, il Cruise Control. E ancora lʼimpianto radio-CD/MP3 con comandi al volante e sistema mutimediale Sync, il volante in pelle, i sensori di parcheggio posteriori, i retrovisori esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente, gli alzacristalli elettrici posteriori, fino al sofisticato sistema di rifornimento senza tappo Easy Fuel, che non permette di sbagliare il carburante. Insomma una vettura con tanti contenuti rispetto alla categoria ‒ segmento B ‒ e al listino.

La nostra Ka + Ultimate 85 CV costa infatti 10.450 euro, con finanziamento Idea Ford e valore minimo garantito del 46% nel caso di restituzione dellʼauto. Lʼofferta lancio propone la versione base con motore da 70 CV a partire da 8.950 euro. Se Ford voleva consolidare la sua posizione nei segmenti medio-piccoli, i più forti in Europa, allora ha trovato il partner ideale per Fiesta, Focus e B-Max. Le dimensioni di Ka + danno conto del valore dellʼauto, lunga 3,93 metri e alta 1,52 (due cm più della Fiesta), spaziosa per 5 persone tutte di buona stazza, ma a pagar dazio è il bagagliaio da 270 litri, appena sufficiente. Però i sedili posteriori sono ribaltabili e frazionabili nel rapporto 60/40 e nellʼabitacolo ci sono più di 20 vani portaoggetti, tra cui uno comodo e capiente a centro plancia.