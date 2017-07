3 luglio 2017 08:15 Cabriolet, la parola definitiva delle Audi A5 e S5 Due superbe 4 posti dalla guida fantastica

Dalla plancia “virtuale” con doppio display ‒ Virtual Cockpit ‒ ai microfoni incorporati nella cintura di sicurezza, così da poter parlare al telefono senza dover prendere lo smartphone, e viaggiando a capote abbassata non si ha neppure il fastidio dei rumori di fondo. Sì perché è di una cabriolet che stiamo parlando, una favolosa decappottabile che Tgcom24 ha provato la settimana scorsa in Costa Smeralda: la nuova Audi A5 Cabrio. E con lei la S5 Cabrio con motore 3.0 da oltre 350 CV.

Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 1 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 2 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 3 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 4 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 5 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 6 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 7 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 8 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 9 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 10 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 11 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 12 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 13 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 14 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 15 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 16 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 17 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 18 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 19 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 20 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 21 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 22 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 23 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 24 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 25 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 26 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet 27 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi nuove A5 e S5 Cabriolet leggi dopo slideshow ingrandisci

Ci siamo messi al volante di entrambe: la Audi A5 montava il 2.0 TDI 190 CV, un motore nuovo e importante per la gamma, perché conquisterà lʼ80% della clientela italiana, ed è accompagnato dal cambio S tronic; ma la S5 Cabrio è sbalorditiva, un auto il cui ruggito si fa sentire per strada. Potente, scattante, capace di passare da 0 a 100 in 4,7 secondi, e con una tenuta di strada eccellente pur nel misto stretto e tortuoso della costa più famosa della Sardegna. Davvero bella da guidare, molto divertente, e anche sicura, visto che ci siamo affidati mani e pieni alla solidità della trazione integrale quattro e al cambio tiptronic, un automatico puro e non un doppia frizione come lʼS tronic. Ma anche questʼultimo è un cambio perfetto per la A5 2.0 TDI, e perfetto è lʼhandling.

La nuova Audi A5 Cabrio ha proprio un gran design. Perché esprime tutti i valori che i progettisti volevano esprimere e che i clienti desiderano trovare su una decappottabile di fascia alta, con 4 posti comodi. È più lunga di 5 cm rispetto alla serie precedente e dispone di una capote automatica in tessuto ottimamente insonorizzata, che si apre in 15 secondi e si chiude in 18, anche viaggiando fino a 50 km/h. Nel look cambia lʼintera zona frontale, dove la griglia è più bassa e larga di prima, mentre la linea di spalla ondulata conferisce maggior eleganza. I gruppi ottici posteriori sono a Led e a richiesta sono disponibili anche i proiettori Led Matrix con indicatori di direzione, perfetti per la visibilità notturna.